Всем радостно: как праздновали годовщины революции прежде

О достижениях социализма газета "Советская Белоруссия" рассказывала каждый год. Но раз в десять лет, когда приближалась круглая дата революции, эти рассказы наливались особенным красноречием, а страницы газеты алели под стать знамени. Корреспондент Sputnik читала подшивку издания прошлых лет и узнавала, как встречали юбилеи революции годы назад.

1937 год: 20 лет революции

В 1937 году революцию встречали парадом. Соответствующий приказ опубликовали в газете к юбилею. Особое внимание уделялось речам маршалов, речь маршала Малиновского заняла несколько страниц газеты.



© Sputnik / Елена Васильева Из архива газеты "Советская Белоруссия"

Читателям напомнили историю революционных событий и перешли к обсуждению других актуальных вопросов: противодействию фашизму в Италии и Германии и обеспечению спокойствия в мире.

1947 год: 30 лет "октябрю"

В годовщину Октябрьской революции газета хвалила белорусские предприятия за выполнение плана. Так, в Витебске перевыполнением плана отметили годовщину 75 предприятий, а в Барановичах к празднику выпустили на 800 тонн больше мясных изделий, чем в предыдущем году. А коллектив вагонного депо станции Минск выполнил годовой план по ремонту вагонов к юбилею.



© Sputnik / Елена Васильева Из архива газеты "Советская Белоруссия"

К этому дню в Минске был введен в работу завод плавленых сыров, первый и пока что единственный в Беларуси.

"Новый завод оснащен первоклассным оборудованием. В просторном цехе смонтированы сложнейшие агрегаты. Весь процесс производства сыра механизирован", — пишет издание.

Но главное, что "тридцать лет народы страны социализма, ведомые партией большевиков, следуют по пути, начертанному Лениным и Сталиным, по пути, озаренному идеей коммунизма", пишет газета.

1957 год: 40 лет "октябрю"

Очередной юбилей встречали очередным же парадом. Газета сообщала, что промышленники Беларуси досрочно выполнили десятимесячный план. Все население радо встретить юбилей революции.

"Развертывая экономическое соревнование с сильнейшими капиталистическими странами, советский народ уверенно смотрит в будущее. Воспитанные коммунистической партией в духе неукротимого стремления вперед, к новым победам коммунизма, советские люди никогда не останавливаются на достигнутом", — сообщила газета.



© Sputnik / Елена Васильева Из архива газеты "Советская Белоруссия"

Планировалось в ближайшее время догнать США по производству продукции. Для этого были предпосылки — "била ключом энергия советских людей". Вот Бобруйск, например, выполнил план на 108,3%. В сквере 40-летия Октября установили доску, на которой начертали обещание воздвигнуть в парке обелиск в память революционеров. А в новостях из Полоцка утверждали, что никогда еще в городе не было так хорошо и радостно.

"Рано проснулся древний Полоцк седьмого ноября. Шествие возглавляли убеленные сединами старые большевики, участники революционных боев", — писало издание.

Газета уверяла, что мысли всех, кому дороги демократия и прогресс, должны в этот день обращаться к Красной площади, вспоминала о ней и сама, рассказывая о ходе торжеств.

1967 год: 50 лет революции

Движение транспорта перекрыли от проспекта Ленина до Долгобродской, всех трудящихся пригласили на парад. Так праздновали 50 лет революции. Газета отметила, что "праздник будет отмечаться скромно и торжественно".



© Sputnik / Елена Васильева Из архива газеты "Советская Белоруссия"

"В Минске, например, отмечать начали уже 5 ноября. В театре музыкальной комедии в 18:00 прошло торжественное собрание", — отметила газета.

В этот день свои поздравления Советам передали и иностранные сторонники, была опубликована речь Генри Уинстона, главы компартии США. Он отметил, что советский народ проявил героизм во времена войны, и поздравил с праздником.

"Социалистическое государство было спасено, к нему присоединились и новые страны", — похвалил Уинстон СССР.

1977 год: 60 лет революции

В очередной юбилей газета снова вышла с торжественными заголовками. "Дорогой Ленина — дорогой побед", "Героям жить вечно" — декларировало издание. В Минске в этот день был заложен монумент в память о революции.



© Sputnik / Елена Васильева Из архива газеты "Советская Белоруссия"

1987 год: 70 лет революции

"Дело Ленина в надежных руках", — заверяла передовица "СБ". Чтобы читатель не забывал о том, какому делу должен посвящать свои каждодневные труды и чаяния, издание напомнило о событиях революции и изобразило революцию в картинках.



© Sputnik / Елена Васильева Из архива газеты "Советская Белоруссия"

Достойно к юбилею подготовились аграрии, за что получили похвалу. Деятелям искусств вручили нагрудные знаки. В городах провели парады.

"Человеку молодому кажется, что 70 лет — это страшно много. Особенно когда оглядываешься назад и вспоминаешь, с чего мы начинали и к чему пришли… Индустриализация, война, восстановление разрушенного хозяйства, первый полет человека в космос…" — вспоминает издание и побуждает молодежь продолжать бороться за свое и общественное социалистическое будущее.

Чтобы получше объяснить, что строить, минчан позвали на открытие выставки о жизни Фрунзе в Дом-музей РСДРП.

1997 год: 80 лет революции

"Соединим же в одно целое свой разум, свою волю, свою энергию", — призывает газета в день семидесятилетия революции.



© Sputnik / Елена Васильева Из архива газеты "Советская Белоруссия"

В этот день были открыты две станции метро — "Партизанская" и "Автозаводская". Глава государства поблагодарил строителей, газета напомнила о значении праздника и перешла к темам злободневным.

2007 год: 90 лет революции

"День 7 ноября — годовщина Великой Октябрьской революции — прошел, кажется, все мыслимые метаморфозы — от грандиозных празднований во времена СССР до полного замалчивания этого события или попыток низвести его до "дворцового переворота", — рассуждает газета в новом веке.

Журналисты отмечают, что "взгляд через любой идеологический бинокль на октябрь 1917 года обделяет".

"Мир развивался и будет развиваться дальше. Наш земной шарик — это вечный двигатель, потому что движение к справедливому обществу тоже вечно. Но, может быть, революций (любых расцветок) уже хватит?" — вопрошает газета.

2017 год: 100 лет со дня революции

Накануне юбилея революции газета дала слово историку и молодежи. Первый рассказал о значении этого события и переписывании фактов.

"Молодое поколение, каждый гражданин должны знать историю своей страны со времен древности до современности. Конечно, пробелы в этой сфере у нас есть, и ликвидировать их можно и нужно только общими усилиями", — выразил мнение историк, кандидат наук Вячеслав Данилович.

Журналисты газеты побывали и в единственном белорусском доме-музее, в котором энтузиаст собирает артефакты революции. Музей называется "Смысл жизни", он расположен в пристройке к дому Николая Панкрата. Здесь не только Ленин, но и диафильмы, марки, игрушки, конверты, значки, книги, календари.

Журналисты опросили и молодое поколение, чтобы выяснить, что они думают о значении революции и самой даты. Большинство сходятся в одном: как ни относись к революционным событиям, помнить о них нужно.