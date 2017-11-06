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Какой сегодня праздник: 7 ноября

07.11.2017 05:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что 7 ноября в Беларуси отмечается День Октябрьской революции? В 2017 году исполняется 100 лет со дня восстания. О том, что еще произошло, а также кто родился в этот день — в обзоре Sputnik.

Что произошло 7 ноября

В 1891 году американцем Уиткомбом Лео Джадсоном был запатентован первый известный прототип застежки-молнии.

В 1966 году в СССР состоялся один из крупнейших военных парадов.

В этот день в Кыргызстане отмечается День истории и памяти предков.

Кто родился 7 ноября

7 ноября в православном календаре

В этот день православный мир чтит память Мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев, а также праздник в честь Валкурийской иконы Божией Матери.

Именины

В этот день именины у Афанасия и Валерия.

7 ноября в народном календаре

Считалось, что в этот день вся природа плачет дождем или снегом. Люди также плакали вместе с природой — эти ритуальные плачи получили название "дедовские плачи". 7 ноября люди вспоминали умерших родственников и друзей. Обязательно ходили на кладбище, приводили в порядок могилы, в церкви зажигали свечу. Есть и пить на кладбище принято не было, еду на могиле не оставляли, а отдавали нищим.

 
 
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Этот день является 309-м в григорианском календаре, до Нового года остается 58 дней.

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