Какой сегодня праздник: 7 ноября

Знаете ли вы, что 7 ноября в Беларуси отмечается День Октябрьской революции? В 2017 году исполняется 100 лет со дня восстания . О том, что еще произошло, а также кто родился в этот день — в обзоре Sputnik.

Что произошло 7 ноября

В 1891 году американцем Уиткомбом Лео Джадсоном был запатентован первый известный прототип застежки-молнии.

В 1966 году в СССР состоялся один из крупнейших военных парадов.

В этот день в Кыргызстане отмечается День истории и памяти предков.

Кто родился 7 ноября

7 ноября в православном календаре

В этот день православный мир чтит память Мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев, а также праздник в честь Валкурийской иконы Божией Матери.

Именины

В этот день именины у Афанасия и Валерия.

7 ноября в народном календаре

Считалось, что в этот день вся природа плачет дождем или снегом. Люди также плакали вместе с природой — эти ритуальные плачи получили название "дедовские плачи". 7 ноября люди вспоминали умерших родственников и друзей. Обязательно ходили на кладбище, приводили в порядок могилы, в церкви зажигали свечу. Есть и пить на кладбище принято не было, еду на могиле не оставляли, а отдавали нищим.