|
Какой сегодня праздник: 7 ноября
07.11.2017 05:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 7 ноября в Беларуси отмечается День Октябрьской революции? В 2017 году исполняется
Что произошло 7 ноября
В 1891 году американцем Уиткомбом Лео Джадсоном был запатентован первый известный прототип застежки-молнии.
В 1966 году в СССР состоялся один из крупнейших военных парадов.
В этот день в Кыргызстане отмечается День истории и памяти предков.
Кто родился 7 ноября
7 ноября в православном календаре
В этот день православный мир чтит память Мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев, а также праздник в честь Валкурийской иконы Божией Матери.
Именины
В этот день именины у Афанасия и Валерия.
7 ноября в народном календаре
Считалось, что в этот день вся природа плачет дождем или снегом. Люди также плакали вместе с природой — эти ритуальные плачи получили название "дедовские плачи". 7 ноября люди вспоминали умерших родственников и друзей. Обязательно ходили на кладбище, приводили в порядок могилы, в церкви зажигали свечу. Есть и пить на кладбище принято не было, еду на могиле не оставляли, а отдавали нищим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот день является 309-м в григорианском календаре, до Нового года остается 58 дней.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии