100 лет Октябрю: нужна ли Беларуси десоветизация?

Зачем нужна "десоветизация"?

Однако существует точка зрения, которая в последнее время все активнее продвигается в информационном пространстве различными публицистами, о том, что от празднования 7 ноября, как и от всего остального "совка", якобы принесшего белорусскому народу одно сплошное горе, надо скорее отказаться, как от изжившего себя анахронизма. При этом так называемая "десоветизация" и технический прогресс, наряду с попаданием в «первый мир», почему-то увязываются между собой, как будто немедленный демонтаж памятников Ленину, переименование улиц и деструкция собственного исторического сознания мгновенно отразятся на интеллектуальных способностях белорусов, которые явят миру доселе невиданные научные открытия. В принципе программа такого рода уже более двух десятков лет реализуется в Прибалтике и с 2014 года в соседней Украине, однако практически все успехи этих народов в области науки, инноваций и даже искусства как раз таки связаны с ненавистным советским периодом, а не наоборот. Значит, по всей вероятности, либо "десоветизаторы" серьезно ошибаются, когда думают, что на горбу поверженного Ленина можно въехать в "золотой миллиард", либо преследуют другие цели, имеющие свое начало еще в событиях "холодной войны".



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октябрьской революции

Очевидно, что в сознании правящих кругов Запада, чье активное формирование пришлось как раз на годы этого противостояния, "призрак коммунизма" это страшный ночной кошмар, который больше не может повториться, поэтому "Карфаген должен быть разрушен, земля распахана и засеяна солью". Ведь не для того в 1992 году во время визита в Москву директор ЦРУ Роберт Гейтс совершил "одиночный парад победы" на Красной Площади, чтобы вновь столкнуться с обновленным Советским Союзом, тень которого американцы видят даже за спиной евразийской интеграции и не имеющего политической надстройки ЕАЭС. То есть, даже мертвый СССР страшит и пугает западный истеблишмент, причем не только своей потенциальной военной мощью, сколько потому, что явил миру принципиально новый проект развития, пусть несостоявшийся, но явно альтернативный англосаксонскому мировому порядку, который вначале олицетворяла Британия, а сейчас США.

"Борьба с мировым империализмом" режет современное ухо как советская калька, напоминая о пустых прилавках и дефиците перестройки, однако как минимум для трети населения земного шара это не пустой звук. Напомним, друзья, что это «цивилизованные» британцы привязывали приговорённых к смертной казни индийских «мятежников» к жерлам орудий, когда жертву буквально разрывало от последующего выстрела, это «демократические» США использовали ядохимикаты против мирного населения Вьетнама и т.д. Обрели бы свободу и государственность народы Индии, Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, если бы не Октябрьская Революция и СССР — большой вопрос. Фактически, в обстановке конкуренции и под давлением советского проекта "мировой империализм" вначале был вынужден отступить, а затем и меняться, когда на чопорном лице британского лорда появилась улыбка человечности. Отдельно нужно рассматривать тему искренности этих улыбок, однако то, что к "smiling foto" наших западных партнеров приучил русский летчик "Ли Си Цын", одетый во вьетнамскую военную форму, вряд — ли подлежит сомнению.

Октябрь в России и Беларуси

Да, в историографии и политической литературе современной России тема Октября освещается весьма неоднозначно в связи с рядом очень тонких и спорных моментов, связанных как с крушением Империи, убийством царской семьи, Гражданской войной и пр., так и с восприятием самого явления революции, исходя из реалий сегодняшнего политического момента. Риторику многих представителей российской власти в этом смысле можно характеризовать как консервативное охранительство, что, в общем, логично с учетом состояния противостояния с Западом и курса ведущих западных держав на организацию внутреннего переворота в России. Кроме того, российский истеблишмент, включая президента Владимира Путина, часто обращается к наследию русского философа Ивана Ильина, который был последовательным сторонником Белого движения и критиком идей коммунизма. В обществе периодически возникает дискуссия о необходимости захоронения тела Ленина, за которой просматривается стремление определенных кругов пересмотреть итоги Гражданской Войны. Тем не менее, согласно опросам общественного мнения, не менее 30% россиян продолжают отмечать 7 ноября, несмотря на то, что День Октябрьской революции не празднуется в РФ на государственном уровне. То есть, для нынешней России данный сюжет весьма непростой и, представляется, что наиболее правильным было бы не ворошить лишний раз прошлое, избегая резких оценок и подчеркивая имевшие место быть достижения. Ошибки советской эпохи должны быть признаны, однако предавать период СССР анафеме — значит, стрелять себе в ногу. Кроме того и сама "революционность" может быть несколько переосмыслена с учетом современных особенностей РФ. Очевидно, что идеалом нынешних "революционеров-белоленточников" является не Октябрь, а Февраль как символ победы фрондирующей богемы над государственной властью и здравым смыслом. В этом контексте, Октябрьская Революция и последующие события Гражданской Войны стали мучительным возвращением к порядку (Вспоминаем Алексея Толстого и его "Хождение по мукам"), веди не зря, противники большевиков из революционного лагеря упрекали их в "предательстве идеалов".



© Sputnik/ Егор Еремов Всем радостно: как праздновали годовщины революции прежде

В Беларуси все выглядит примерно также, но при этом здесь тема Октября дополняется местным колоритом. Фактически именно революция принесла нашей стране государственность, когда за 30 лет от захолустного Северо-Западного края Российской Империи страна прошла путь до 10-ти миллионной советской республики, гордо восседавшей в числе стран-учредителей ООН. Для историков не является секретом тот факт, что создание белорусской государственности на советской платформе было единственно возможным вариантом, исходя из действительности того времени, и происходило при прямой поддержке белорусских национальных секций внутри партии большевиков со стороны Ленина, и особенно Сталина.

Сейчас отдельные деятели предлагают "заменить" БССР на БНР, чтобы таким образом избавиться от коммунистического шлейфа и с ходу заскочить в купейный вагон европейского поезда. Однако это предложение абсолютно иррационально, так как БНР не получила международного признания, а деятельность властей "республики" была фактически сведена к пособничеству немецким оккупантам. То есть, если для России "десоветизация" это выстрел в ногу, то для Беларуси отказ от преемственности по отношению к БССР это выстрел прямо в голову, мина под собственный суверенитет. В этом смысле памятник Ильичу на пл. Независимости в Минске имеет символическое значение, так как именно дедушка Ленин был одним из творцов белорусской государственности, как бы кто не морщил носик при упоминании этого факта.

Что касается технологического прогресса в соотношении с историческим прошлым, то здесь образцом выступает Китай, не ставший кастрировать свою историю и вычеркивать оттуда весьма неоднозначного в нашем понимании Мао Цзэдуна, но при этом добившийся впечатляющих успехов в экономике. Думается, и в Беларуси найдется место для советского наследия, которое на самом деле никак не противоречит планам построения IT —страны, имиджу "миротворческой площадки" и прочим прогрессивным идеям официального Минска.