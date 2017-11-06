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Небольшие дожди пройдут в некоторых районах Беларуси 8 ноября

07.11.2017 11:04 — Новости Общества | БелТА  
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Небольшие дожди пройдут в некоторых районах Беларуси 8 ноября

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие дожди ожидаются в некоторых районах Беларуси 8 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер прогнозируется слабый.

Температура воздуха ночью и утром составит минус 1 - плюс 4 градуса. Во второй половине дня будет 3-8 градусов выше нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
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7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшие дожди ожидаются в некоторых районах Беларуси 8 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...

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