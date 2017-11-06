7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 350 фур ожидают выезда из Беларуси в Литву. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

На выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди ожидают 130 фур, "Бенякони" - 133, "Привалка" - 82, "Котловка" - 30. Кроме того, 8 фур ожидают въезда в Беларусь в пункте пропуска "Бенякони".

На границе с Польшей в пункте пропуска "Берестовица" ожидают выезда 54 фуры, в пункте пропуска "Брест" - 160 легковых автомобилей, в пункте пропуска "Брузги" - 52 легковушки.

На границе с Латвией ожидают выезда 10 фур в пункте пропуска "Урбаны".

На границе с Украиной очередей нет.-0-