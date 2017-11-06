Белорусские коммунисты отмечают 100 лет Октябрьской революции

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Более тысячи человек принимали участие в официальном праздновании 100-летия Октябрьской революции, которое прошло утром на площади Независимости в Минске, где перед зданием правительства установлен памятнику Ленину, передает корреспондент Sputnik.

7 ноября в стране отмечается государственный праздник — День Октябрьской революции. Беларусь является единственной из постсоветских республик, где этот день отмечается как праздник и является выходным днем.

В мероприятии, которое было организовано Коммунистической партией Беларуси (КПБ), приняло участие около тысячи человек. Его участники вышли на площадь с государственными флагами и флагами советских республик. К подножию памятника были возложены красные цветы, в основном гвоздики и венки. В митинге принимали участие руководители Мингорисполкома, министерств и ведомств. По традиции, акция не прошла без роты почетного караула, звучали марши и государственный гимн страны. Мероприятие длилось не более получаса.

Спустя полтора часа на площади Независимости появились коммунисты-ленинцы. В руках они держали портреты Ленина и Сталина, а также растяжки с призывом возродить в стране коммунизм. После того, как к памятнику Ленину были возложены венки и цветы коммунисты-ленинцы исполнили "Интернационал", сделали групповое фото на память возле памятника вождю. Их было несколько десятков человек, в основном немолодого возраста. Но многие делали селфи на фоне кумачовых знамен, портретов Ленина и Сталина, а также просили присутствующих сфотографировать их с соратниками по партии. В мероприятии также приняли участие два коммуниста из Нью-Йорка, которые несли красный транспаранат с лозунгом о возрождении коммунизма.

Сегодня по всей стране коммунисты вышли на площади, чтобы отметить 100-летие Октябрьской революции и возложить к памятниками Ленина цветы.