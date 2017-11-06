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Президент Красного Креста впервые посещает Беларусь

07.11.2017 17:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер 7–9 ноября совершает визит в Минск, в ходе которого будут подписаны ряд документов, сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

Президент Красного Креста впервые посещает Беларусь
© Sputnik/ Сергей Аверин
Президент "Красного креста" впервые приедет в Беларусь

Это будет первый рабочий визит президента МККК в белорусскую столицу.

"В ходе визита запланированы встречи Маурера с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, представителями органов государственного управления, академического сообщества", – сообщили Sputnik во вторник в МИД.

Также в Министерстве иностранных дел пройдет церемония подписания меморандума о взаимопонимании между МИД и Белорусским обществом Красного Креста.

Кроме того, во время визита в Минск глава МККК примет участие в открытии шестого регионального семинара Международного Комитета Красного Креста по имплементации международного гуманитарного права.

МККК является одной из старейших международных гуманитарных организаций, которая была зарегистрирована в 1863 году. Единственной его целью является предоставление защиты и помощи жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. Работа общества Красного Креста на территории современной Беларуси началась в конце XIX века. В 1872 году было создано минское местное управление, вскоре открылись управления в Витебске. Могилеве и Полоцке.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В рамках визита будет подписан меморандум о взаимопонимании между МИД и Белорусским обществом Красного Креста.

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