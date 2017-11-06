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Трудитесь не покладая рук: что 50 лет назад завещали жителям Гомеля

07.11.2017 19:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 7 ноя – Sputnik. "Патрон" с посланием пролежал в гомельском Кургане Славы с 1968 года, спустя почти полвека капсулу достали, а текст послания показали потомкам.

Трудитесь не покладая рук: что 50 лет назад завещали жителям Гомеля
© Sputnik / Виктор Толочко
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Поколение шестидесятников завещало молодежи ХХI века продолжать ленинское дело, трудиться не покладая рук, достойно хранить гордость и высокое звание человека страны Советов.

"Мы передаем вам эстафету борьбы и труда, небывалых свершений и грандиозных побед. Вам вручаются судьбы Родины, судьбы будущих поколений, судьбы всего человечества, ибо вы активные строители нового мира, который вот уже почти полвека олицетворяет самые светлые надежды трудящихся всего Земного шара", – написано в послании к молодежи XXI века.

Наказ из прошлого заканчивается популярными советскими слоганами: " Миру – мир, дружба – народам, счастье – для всех людей Земли".

Чем ответили потомки? На главной городской площади была заложена новая капсула времени. В нынешнем послании нет лозунгов и воззваний, каких-либо политических мотивов. Основная мысль – беречь историю и мирное небо над головой.

Трудитесь не покладая рук: что 50 лет назад завещали жителям Гомеля
© Sputnik / Мария Амелина
На главной площади Гомеля (она носит имя Ленина) была заложена новая капсула времени.

"Ставьте перед собой благородные цели и не сворачивайте с намеченного пути. В погоне за новым и неизведанным оставайтесь добрыми людьми. Берегите родителей, дарите нежность детям, храните семейный очаг", – сказано в послании, которое надлежит достать из земли 7 ноября 2067 года.

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Теги: Гомель
 
 
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Во многих городах бывшего СССР сегодня извлекали капсулы времени. Авторы посланий завещали достать их в день 100-летия Октябрьской революции.

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