Стало известно, сколько реально стоит iPhone X

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Стоимость изготовления новой модели смартфона iPhone X корпорации Apple составляет всего 357,5 долларов США, сообщили американские СМИ со ссылкой на экспертов компании TechInsights.



© REUTERS/ Thomas Peter Дисплеи iPhone X выгорают от контрастных изображений, но это норма

Специалисты TechInsights выяснили, что самой дорогой деталью iPhone X является дисплей размера 5,8 дюйма, который производится южнокорейской компанией Samsung, – 65,5 долларов. Корпус смартфона стоит приблизительно 36 долларов.

При этом выяснилось, что цена компонентов модели iPhone 8 – около 248 долларов.

Продавать iPhone X начали 3 ноября текущего года в 55 странах. Цены на новейшие смартфоны Apple стартуют от тысячи долларов. В Беларуси iPhone X в продаже еще не появились, купить заветный девайс можно в России – за 80 тысяч российских рублей.

Ранее белорусские СМИ обратили внимание на появившиеся в республике объявления о сдаче в аренду коробок от iPhone X: предприимчивые граждане предлагают заплатить за 10-минутную фотосессию с упаковкой от смартфона 40 рублей.