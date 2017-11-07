Старт 10-й Белорусской антарктической экспедиции будет дан в НАН

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный старт 10-й Белорусской антарктической экспедиции будет дан сегодня в Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Встреча участников белорусских антарктических экспедиций с широкой общественностью и публичная лекция "Беларусь: 10 лет в Антарктике" состоится в Институте истории НАН в 17.00. В мероприятии могут принять участие все желающие. У присутствующих будет возможность сказать напутственные слова белорусским полярникам перед их отбытием в Антарктику.

Лекция "Беларусь: 10 лет в Антарктике" - часть проекта "Наука вне себя", направленного на популяризацию научного знания и деятельности белорусских ученых и специалистов. Во время лекции слушатели узнают об истории белорусских антарктических экспедиций и вкладе белорусских ученых в исследования Южного полюса. Будут затронуты вопросы международного сотрудничества, строительства Белорусской антарктической станции, а также подведены итоги деятельности отечественных специалистов и обозначены дальнейшие перспективы.

С современным состоянием дел по освоению и изучению Антарктики познакомит фильм о работе 9-й Белорусской антарктической экспедиции. Вниманию участников встречи будут представлены уникальные фотографии, на которых запечатлена природа Антарктики, а также рабочие моменты из жизни белорусских полярников. В блоке вопросов и ответов можно будет получить информацию из первых рук по таким направлениям, как физика атмосферы, биология, экология, проблемы глобальных климатических изменений, геофизика, геология, жизнеобеспечение и логистика полярных экспедиций.

Организаторами мероприятия выступают Центральная научная библиотека НАН Беларуси и общественная организация "Молодежный образовательный центр "Фиальта".

"Наука вне себя" - это цикл научно-популярных лекций с участием ведущих ученых и специалистов. Проект рассчитан на широкую аудиторию.-0-