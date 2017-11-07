Городская среда: узкие дворы – ни проехать, ни пройти

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Центральный район столицы особенно богат на старую застройку — немало домов строились еще в 50-е.

В те времена никто не мог предугадать, что город так разрастется и обзаведется внушительным парком автомашин. Спроектированные в те годы проезды город давно "перерос". И во дворах ни пройти, ни проехать, что нередко создает конфликтные ситуации между автомобилистами.

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Корреспонденты Sputnik выяснили, есть ли у городских властей планы по изменению ситуации.

Разминуться в 3,5 метрах

© Sputnik/ Алексей Куденко Почему дорожки делают не там, где удобно людям

Дом №42 на улице Веры Хоружей был построен еще в 50-е годы и включал в себя исключительно коммунальные квартиры, которые частично сохранились до сих пор. Давались они в прежние времена работникам местного хлебозавода. Многие, выйдя на пенсию, продолжают тут жить.

При строительстве дома двор создавался настолько компактным, что в нем не предусмотрели даже тротуар. Ширина проезжей части — всего 3,6 метра. Поэтому если на ней лоб в лоб встретятся два автомобиля, то одному из них придется уступить дорогу.



© Sputnik / Сергей Пушкин. В этом дворе проезжую часть расширили за счет тротуаров, но жильцы недовольны

Вместе с тем жильцы признаются, что узкие проезды им нисколько не мешают. А то, что приходится ходить по проезжей части — так это нормальное явление многих жилых территорий, говорят собеседники.



© Sputnik / Виктор Толочко Кто платит за капремонт – жильцы или государство

Из плюсов двора можно отметить расположение баков для мусора. Для них отвели отдельное место со своим заездом, поэтому мусоровозу не приходится соперничать за место на дороге с другими автомобилями. Впрочем, их здесь припарковано не так уж и много. В пятиэтажке живут по большей части пенсионеры.

"Те, кто приезжает к нам из новых микрорайонов, удивлены той тишине, что у нас во дворе, не могут понять, почему стоят 6-7 машин. Этого нет в новостройках", — рассказывает минчанка Светлана.

Менять сложившийся быт люди не хотят, отмечая, что не всегда перемены бывают к лучшему. Еще недавно возле дома №39 проезд был таким же узким. Однако после того как во дворе появилось здание воинской части, дорогу решили расширить за счет сужения тротуара. Жильцы по этому поводу негодуют, говорят: с коляской по нему уже не проедешь.

"Теперь больше машин стало ездить — уже другая проблема. Автомобилистам проще, а как быть нам с колясками? Идешь по проезжей части с коляской и, бывает, машина тихо едет. Она сигналит — пугаешься ты, пугается ребенок. Пытаешься заскочить на тротуар, а бордюры высокие", — говорит молодая мама Алина.

Береги автомобиль

Проблема узких проездов актуальна и для других районов столицы, где проезжая часть изначально проектировалась широкой, но из-за скопления припаркованных машин для проезда остается одна полоса.

Типичный пример — двор домов № 53 и 55 на улице Богдановича, о котором писал Sputnik. Обе многоэтажки достаточно внушительных размеров, у жильцов собирается приличный парк автомобилей. Кроме того, несколько лет назад в густозаселенный двор вместили еще филиал "Энергонадзора", куда в дневное время приезжают клиенты .

Двор, ко всему прочему, еще и со сквозным движением — в любое время суток здесь много машин. Во время подготовки репортажа корреспондент Sputnik посчитал, что в минуту в этом месте появляется с десяток новых машин.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Чтобы упорядочить хаотическое движение, во многих дворах появились полусферы

Чтобы как-то ограничить парковку автомобилей, местные власти установили возле дома полусферы, однако это дало обратный результат. Пытаясь развернуться на узком проезде, машины наезжают на эти конструкции и бьются.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Городская среда: как пролить свет на ситуацию с темными дворами

Немало жалоб поступает от сотрудников коммунальных служб, которые не могут проехать по двору из-за припаркованных автомобилей. Водитель мусоровоза Антон признается, что не всегда водители выходят и перегоняют машину, когда он сигналит, — доходит до вызова милиции.

Тропа войны

Коварство узких проездов заключается в том, что они небезопасны для пешеходов. Кроме того, нередко это провоцирует конфликты между автомобилистами, которые не хотят друг другу уступать. Несколько лет назад страна обсуждала спорную ситуацию, участницей которой стала известная белорусская ведущая Калина Вардомская. Теледива не смогла разъехаться с другой автомобилисткой, что по итогу закончилось потасовкой. Калина кинулась на противницу с кулаками, сорвала у нее с ушей сережки. Та подала в суд.

Подобные ситуации в Минске — не редкость. Так кто же должен уступать дорогу в узком дворе?

В ГАИ на этот вопрос отвечают: хоть в ПДД не оговорено, кто кого должен пропустить, если машины встретились посередине дороги, но в своде правил есть пожелание — водители должны быть взаимно вежливы.

"Если один вежливый, то он пропустит второго. Если один невежливый и второй невежливый, то пусть стоят там полчаса, если это их устраивает", — замечает начальник отдела дорожного надзора УГАИ ГУВД Минского горисполкома Дмитрий Забалуев.

Уже не один год городские власти думают, как "разрулить" проблему с загруженностью дворов. В СМИ озвучивалась информация, что во дворы собираются запретить въезд даже тем, кто живет не в Минске. Однако как рассказывают в ГУ "Парковки столицы", единственный проект, который рассматривает Мингорисполком, связан с введением платных стоянок во дворе за Привокзальной площадью.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Появление полусфер во дворах вызывает у автомобилистов возмущение: они не видны из автомобиля во время парковки и разломали уже немало бамперов

"Сейчас прорабатывается в Мингорисполкоме проект, заключающийся в том, чтобы защитить жильцов от наплыва транспортных средств. Два дворика на улицах Кирова и Бобруйская, где две башни… Там парковка пока еще в принципе бесплатная, но прорабатывается вопрос о том, чтобы сделать ее платной", — отмечает директор организации Олег Лещинский.

Новые жилые микрорайоны Минска уже проектируются с запретом на въезд во двор для автомобилей, который не распространяется на жильцов. Минимальная ширина проезда по последним правилам составляет 5,5 метров, сообщили в ГАИ.

"Загруженный двор — это серьезная проблема, которую город начал успешно решать. Естественно, нужно делать ограничение доступа во дворы. Но не думаю, что шлагбаумы решат проблему. Скорее всего, это нужно делать с помощью запрещающих знаков. Потому что если будет установлен шлагбаум, та же скорая медицинская помощь или милиция из-за ограниченного доступа не попадет на место", — поясняет Олег Лещинский.

Если говорить о старых дворах, то никаких планов на их счет пока нет, сообщили в Минском городском жилищном хозяйстве. Возможной причиной тому является недостаточное финансирование.

Более того, при нынешнем капремонте, который претерпел упрощение, благоустройство прилегающей к дому территории не производится, что также исключает возможность как-то эту ситуацию решить.

Место автомобиля в городе

Вопрос узких проездов — это часть более широкой проблемы, когда нужно приспосабливать сложившуюся среду к значительно возросшей автомобилизации, считают представители Минской урбанистической платформы. До сих пор большинство предпринимаемых действий были, скорее, реактивными, т. е. ответ давался на отдельные проблемы, но без цельного переосмысления места автомобиля в городе.



© Sputnik / Ирина Петрович Можно ли найти управу на рекламный спам в подъездах

"Основным соображением была безопасность — ее нельзя недооценивать, но она не отвечает на вопрос удобства и нового способа использования городского пространства. Соответственно, надо ответить на вопрос, каково место машины в жизни города комплексно", — говорит градостроитель и урбанист Дмитрий Бибиков.

Вторая проблема, по мнению собеседника, заключается в том, насколько жители могут самостоятельно решать, сколько во дворе парковочных мест, пускают ли они туда "гостей" и каковы механизмы контроля, если они есть. Т. е. необходимо понять, исходя из чьих потребностей и за чей счет формируется и реализуется видение дворовой территории.

Третья проблема имеет технический характер. Речь о требованиях пожарной безопасности, которые предполагают минимальную ширину проезда 3,5 метра, что недостаточно широко для двух машин, но недостаточно узко, чтобы совершенно исключить "запарковывание" проезда.

"Важно понимать, что внутридворовая территория по нормам — место временного хранения автомобиля, а не парковка. Решение этой проблемы достаточно сложно и требует решения предыдущих двух. По сути одним из решений является создание разворотных проездов на однополосном проезде. Но функционирование этого решения сильно завязано на культуре поведения и контроле за выполнением правил", — говорит градостроитель.

А это приводит к финальной проблеме: фактическое отсутствие наказания за парковку на зеленой зоне и тротуарах, что в итоге как раз и "затыкает" проезды, добавляет специалист.

"Без решения предыдущих, более высоких по уровню проблем усиление ответственности ни к чему, кроме озлобления населения, не приведет. Это явно доказывается фактической безнаказанностью такого поведения сейчас, когда и ГАИ, и администрация города понимают, что жители поступают так, как они поступают, вынужденно", — резюмирует собеседник.