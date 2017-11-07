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СМИ: устроивший стрельбу в церкви в Техасе был психически нездоровым
08.11.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Девин Келли, который устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс (штат Техас, США), в 2012 году проходил курс лечения в психиатрической больнице, но сбежал оттуда.
© REUTERS/ Jonathan Bachman
По данным газеты The New York Times, Келли был направлен на лечение в клинику для людей с душевными расстройствами близ города Санта-Тереза после того, как ему предъявили обвинения в нанесении побоев жене и младенцу, который приходился ему неродным сыном. В то время он еще служил в ВВС США.
Тогда мужчина пытался сбежать из лечебницы, но был задержан полицией на границе с Мексикой.
Как было отмечено в медицинских документах, Келли "представлял опасность как для себя, так и для окружающих", следует из документа. Впоследствии он признал перед военным судом вину в домашнем насилии и был приговорен к 12 месяцам заключения.
Кроме того, по данным полиции, он пытался незаконно пронести огнестрельное оружие на базу ВВС, на которой служил, а также угрожал расправой старшим по званию.
По правилам Пентагона, ВВС США должны были переедать эту информацию в распоряжение ФБР, но по каким-то причинам не сделали этого. Согласно законам, мужчине должно было быть запрещено покупать оружие.
Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, Келли, вооруженный автоматической винтовкой,
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Девин Келли, который застрелил более 20 человек в техасской церкви, ранее проходил лечение в психиатрической клинике.
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