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Ночной беглец из больницы в Минске нашелся

08.11.2017 09:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Несколько дней милиция и волонтеры вели поиск сбежавшего из Минской больницы скорой медицинской помощи Геннадия Новика, накануне вечером он нашелся, сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел".

Ночной беглец из больницы в Минске нашелся
© Sputnik / Виктор Толочко
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В ночь с 5 на 6 ноября из БПСМ в тапках и спортивном костюме сбежал 41-летний минчанин, который находился на реабилитации.

"Новик Геннадий найден, жив", – сообщил ПСО "Ангел".

Иные подробности волонтеры "Ангела" не раскрывают, мотивируя это этическими соображениями.

Пользователи соцсетей пишут в комментариях под сообщением волонтеров, что желают мужчине выздоровления и успешной реабилитации после операции.

Как ранее сообщал Sputnik, о том, что Геннадий Новик, которому 23 октября была сделана операция, ушел в неизвестном направлении и пропал, стало известно 6 ноября в 06:30, когда его не обнаружили в палате в БПСМ.

 
Теги: Минск
 
 
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Волонтеры не сообщают подробностей исчезновения минчанина, уточняют только, что он живой.

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