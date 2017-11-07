Ночной беглец из больницы в Минске нашелся

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Несколько дней милиция и волонтеры вели поиск сбежавшего из Минской больницы скорой медицинской помощи Геннадия Новика, накануне вечером он нашелся, сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел".



© Sputnik / Виктор Толочко Ночной побег из больницы в Минске: пациент объявлен в розыск

В ночь с 5 на 6 ноября из БПСМ в тапках и спортивном костюме сбежал 41-летний минчанин, который находился на реабилитации.

"Новик Геннадий найден, жив", – сообщил ПСО "Ангел".

Иные подробности волонтеры "Ангела" не раскрывают, мотивируя это этическими соображениями.

Пользователи соцсетей пишут в комментариях под сообщением волонтеров, что желают мужчине выздоровления и успешной реабилитации после операции.

Как ранее сообщал Sputnik, о том, что Геннадий Новик, которому 23 октября была сделана операция, ушел в неизвестном направлении и пропал, стало известно 6 ноября в 06:30, когда его не обнаружили в палате в БПСМ.