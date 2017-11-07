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Прокурора вынесла предупреждение Госконтролю Брестской области

08.11.2017 10:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Прокуратура Брестской области выявила факты ошибочной квалификации противоправных деяний со стороны сотрудников УДФР КГК по Брестской области, сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси.

Надзорные органы Брестской области провели проверку соблюдения контролирующими органами законодательства при ведении административного процесса. Данные проверки регулярны и они проводятся с целью обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и предпринимателей.

"На этот раз установлены нарушения со стороны управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

По словам прокуроров, ряд должностных лиц финансовой милиции региона не всегда придерживались сроков подготовки дел об административных правонарушениях к рассмотрению, допускали ошибочную квалификацию противоправных действий.

Прокурора вынесла предупреждение Госконтролю Брестской области
© Sputnik/ Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
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Кроме этого, отметили в Генпрокуратуре, проверкой выявлены факты, когда сотрудники УДФР привлекали к административной ответственности.

Прокуратурой Брестской области внесено представление начальнику УДФР по Брестской области, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению выявленных нарушений законодательства.

В Беларуси разрабатываются документы, направленные на либерализацию законодательства и упрощение ведения бизнеса. В частности, глава государства подписал в октябре указ "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности Документ издан в целях минимизации вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси продолжается работа по либерализации законодательства в области предпринимательства, а также по упрощению ведения бизнеса.

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