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Прокурора вынесла предупреждение Госконтролю Брестской области
08.11.2017 10:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Прокуратура Брестской области выявила факты ошибочной квалификации противоправных деяний со стороны сотрудников УДФР КГК по Брестской области, сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси.
Надзорные органы Брестской области провели проверку соблюдения контролирующими органами законодательства при ведении административного процесса. Данные проверки регулярны и они проводятся с целью обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и предпринимателей.
"На этот раз установлены нарушения со стороны управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.
По словам прокуроров, ряд должностных лиц финансовой милиции региона не всегда придерживались сроков подготовки дел об административных правонарушениях к рассмотрению, допускали ошибочную квалификацию противоправных действий.
© Sputnik/ Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
Кроме этого, отметили в Генпрокуратуре, проверкой выявлены факты, когда сотрудники УДФР привлекали к административной ответственности.
Прокуратурой Брестской области внесено представление начальнику УДФР по Брестской области, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению выявленных нарушений законодательства.
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