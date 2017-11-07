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Саудовская Аравия за неделю лишилась двух принцев и покоя
08.11.2017 11:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Массовые аресты саудовских бизнесменов, чиновников и членов королевской семьи
Тем временем общественность в лице мировых информагентств уже высказало предположение, что король Салман таким образом расчищает своему сыну Мухаммеду Салману дорогу к престолу. Другие считают, что задержания связаны с низкими ценами на нефть, которые не повышаются также и потому, что саудовская королевская семья "выше закона". Что происходит в Аравии, разбирался Sputnik.
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На минувшей неделе при крушении вертолета
© REUTERS/ Hamad I Mohammed/File Photo
Среди арестованных есть Принц Алвалид бин Талал — один из богатейших людей мира, держатель акций Apple. Бывший посол США в Саудовской Аравии рассказал агентству Bloomberg, что это было бы сопоставимо с арестом Билла Гейтса в США. Он считает, что если действия властей окажутся действительно антикоррупционной акцией, это добавит доверия потенциальному принцу Мухаммеду Салману. Но если все действия — всего-то борьба за трон, то это нанесет удар по самому принцу.
Три богатейших принца Аравии были арестованы; притом антикоррупционную борьбу возглавил сын короля. Журналисты подсчитали, что и сам король Салман не прочь забрать сотню миллионов долларов из бюджета на отдых в Марокко.
Короля Саудовской Аравии поддержал президент США Дональд Трамп, оперативно отреагировав на задержания. Пока общественность пытается угадать причины происходящего, Трамп с присущей ему твердостью заявляет об уверенности в том, что король Салман знает, что делает.
Саудовская Аравия стала первым местом, которое посетил в рамках зарубежных визитов Трамп на посту президента. Тогда было заключено соглашений почти на 350 миллиардов долларов, и он призвал страны ближнего Востока взять на себя часть работы по противодействию экстремизму и терроризму. В сети даже появилось видео, в котором Трамп и король Аравии принимают участие в танцах с мечами. Учитывая такую активность Трампа на Ближнем востоке, для него ищут роль и в происходящем в Аравии.
© Sputnik/ Илья Питалев
С Трампом проводил сделки арестованный бин Таляль — он купил у американца яхту и часть акций, а спустя десять лет между ними произошел Twitter-скандал, когда бин Таляль раскритиковал Трампа за идеи с запретом въезда в США для мусульман. Трамп тогда назвал принца "тормозом".
Пока что действительно обеспокоены арестом принцев крупные инвесторы, которые ведут совместный бизнес с ними. Чтобы успокоить бизнес, король Аравии подчеркнул, что арестованы пока лишь личные счета потенциальных "коррупционеров".
Право на престол
Два года назад действующий король объявил об изменении правил наследования престола в стране. Традиционно в Саудовской Аравии трон переходил от брата к брату, но решением монарха правила изменились. Таким образом, первым в очереди на трон стал племянник Салмана Мохаммед ибн Найеф, а вторым его сын Моххамед ибн Салман. Этим летом Салман принял еще одну поправку, и теперь его 32-летний сын первый в очереди.
Что будет с нефтью
Аналитики считают, что рост цен на нефть можно объяснить не столько арестами принцев, сколько тем, что в Марте подходит к концу соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти, которое собираются продлить ряд стран. Предполагается, что это и стало толчком к незначительному повышению цен.
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Массовые задержания принцев в Саудовской Аравии могут обернуться подорожанием нефти.
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