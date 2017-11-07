Саудовская Аравия за неделю лишилась двух принцев и покоя

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Массовые аресты саудовских бизнесменов, чиновников и членов королевской семьи начались в Саудовской Аравии в рамках антикоррупционной борьбы на минувшей неделе, а на этой информагентства начали прогнозировать подорожание нефти. Власти особо акцентируют, что арестовывают частные счета принцев, а не компаний, чтобы снизить давление со стороны бизнес-общественности и подчеркнуть, что все происходящее касается исключительно Саудовской Аравии, а не мировой общественности.

Тем временем общественность в лице мировых информагентств уже высказало предположение, что король Салман таким образом расчищает своему сыну Мухаммеду Салману дорогу к престолу. Другие считают, что задержания связаны с низкими ценами на нефть, которые не повышаются также и потому, что саудовская королевская семья "выше закона". Что происходит в Аравии, разбирался Sputnik.

Двое погибли, одиннадцати предъявлены обвинения

На минувшей неделе при крушении вертолета погиб принц Мансур бин Мукрин, а сегодня СМИ сообщили, что еще одного принца Фахд ибн Абдул-Азиз Аль Сауд застрелили при задержании. Всего в рамках антикоррупционной борьбы в Аравии было задержано одиннадцать принцев и десятки чиновников и бизнесменов.



© REUTERS/ Hamad I Mohammed/File Photo Задержан один из богатейших людей планеты

Среди арестованных есть Принц Алвалид бин Талал — один из богатейших людей мира, держатель акций Apple. Бывший посол США в Саудовской Аравии рассказал агентству Bloomberg, что это было бы сопоставимо с арестом Билла Гейтса в США. Он считает, что если действия властей окажутся действительно антикоррупционной акцией, это добавит доверия потенциальному принцу Мухаммеду Салману. Но если все действия — всего-то борьба за трон, то это нанесет удар по самому принцу.

Три богатейших принца Аравии были арестованы; притом антикоррупционную борьбу возглавил сын короля. Журналисты подсчитали, что и сам король Салман не прочь забрать сотню миллионов долларов из бюджета на отдых в Марокко.

Короля Саудовской Аравии поддержал президент США Дональд Трамп, оперативно отреагировав на задержания. Пока общественность пытается угадать причины происходящего, Трамп с присущей ему твердостью заявляет об уверенности в том, что король Салман знает, что делает.

Саудовская Аравия стала первым местом, которое посетил в рамках зарубежных визитов Трамп на посту президента. Тогда было заключено соглашений почти на 350 миллиардов долларов, и он призвал страны ближнего Востока взять на себя часть работы по противодействию экстремизму и терроризму. В сети даже появилось видео, в котором Трамп и король Аравии принимают участие в танцах с мечами. Учитывая такую активность Трампа на Ближнем востоке, для него ищут роль и в происходящем в Аравии.



© Sputnik/ Илья Питалев США прогнозируют среднюю цену на нефть Brent в 2018 году в $55,6

С Трампом проводил сделки арестованный бин Таляль — он купил у американца яхту и часть акций, а спустя десять лет между ними произошел Twitter-скандал, когда бин Таляль раскритиковал Трампа за идеи с запретом въезда в США для мусульман. Трамп тогда назвал принца "тормозом".

Пока что действительно обеспокоены арестом принцев крупные инвесторы, которые ведут совместный бизнес с ними. Чтобы успокоить бизнес, король Аравии подчеркнул, что арестованы пока лишь личные счета потенциальных "коррупционеров".

Право на престол

Два года назад действующий король объявил об изменении правил наследования престола в стране. Традиционно в Саудовской Аравии трон переходил от брата к брату, но решением монарха правила изменились. Таким образом, первым в очереди на трон стал племянник Салмана Мохаммед ибн Найеф, а вторым его сын Моххамед ибн Салман. Этим летом Салман принял еще одну поправку, и теперь его 32-летний сын первый в очереди.

Что будет с нефтью

Аналитики считают, что рост цен на нефть можно объяснить не столько арестами принцев, сколько тем, что в Марте подходит к концу соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти, которое собираются продлить ряд стран. Предполагается, что это и стало толчком к незначительному повышению цен.