МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Британский журналист Гэри Янг поспорил с известным сторонником ультраправых взглядов Ричардом Спенсером о правах и привилегиях чернокожих в США.

Спенсер считает, что население Африки выиграло от нескольких столетий рабства, в котором они находились в США. Янг полагает, что это мнение нелепое.

"Это не ваш дом", – заявил Спенсер Янгу, когда тот попытался объяснить, что считает себя британцем.

Журналист решил провести интервью, так как считает оппонента апологетом идей "революции Трампа".

On a personal journey across white America, writer Gary Younge came face to face with alt-right leader Richard Spencer @Channel4 Thurs 10pm pic.twitter.com/25f0gHWmjO — Channel 4 News (@Channel4News) 7 ноября 2017 г.

​Сам Спенсер не ожидал, что журналист окажется чернокожим. Он настаивает на том, что его собеседник знает, где его настоящий дом. Янг отметил, что дом Спенсера построили именно американцы, отметив, что "мы буквально построили Белый Дом". Спенсер уточнил, что они сделали это, потому что белые заставили их.

Заявления Спенсера вывели Янга из себя, а комментарии Янга разозлили Спенсера. Видео перебранки выложили в Twitter одного из телеканалов.