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Туман ожидается в отдельных районах Беларуси 9 ноября
08.11.2017 11:49 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман ожидается в отдельных районах Беларуси 9 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В отдельных районах Беларуси ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер прогнозируется ночью слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 3-9 градусов тепла.-0-
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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман ожидается в отдельных районах Беларуси 9 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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