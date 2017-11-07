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Лукашенко пообещал, что Беларусь поддержит Красный Крест

08.11.2017 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Беларусь всегда будет поддерживать Красный крест, заявил в среду в ходе встречи с президентом МККК Петером Маурером белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко пообещал, что Беларусь поддержит Красный Крест
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусский Красный Крест планирует создать свои центры в регионах

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) впервые посещает с официальным визитом Беларусь. Глава организации уже провел ряд встреч, а в среду встретился и с президентом республики.

"Это величайшая деятельность (МККК — Sputnik), которую мы всегда будет поддерживать. Вы можете на нас в этом рассчитывать", — заявил на встрече с Маурером Лукашенко.

Как заявил в ходе встречи с белорусским лидером Маурер, между организацией и республикой много лет складываются хорошие отношение, а в скором времени их необходимо поднять на более высокий уровень.

"Наша сегодняшняя работа по последующему открытию офиса представительства МККК о многом говорит, и мы это очень высоко ценим. Это будет новой страницей в наших отношениях, частичкой, которая добавит в них больше перспектив и больше надежд", — заверил президент Беларуси.

В ходе встречи с главой МККК Лукашенко напомнил и о гуманитарной деятельности Беларуси: за время украинского кризиса республика, по словам президента, приняла около 150 тысяч беженцев и обеспечила их всем необходимым. Не в стороне республика и от событий в Сирии.

"Мы оказывали и оказываем гуманитарную поддержку сирийскому народу, особенно детям, выработана программа оздоровления сирийских детей в Беларуси. Мы в этом направлении и впредь будем действовать", — подчеркнул Лукашенко.

Беларусь всегда будет отзываться на призывы о помощи — потому что страна, напомнил президент, когда-то сама натерпелась от войн.

 
Теги: Минск
 
 
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Отношения между республикой и Красным Крестом обе стороны хотят поднять на новый уровень.

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