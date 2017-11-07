8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение в польском пункте пропуска "Бобровники" будет ограничено сегодня на три часа, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"По информации, поступившей от польской стороны, сегодня с 12.00 до 15.00 в пункте пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Берестовица") будет ограничено движение всех видов транспортных средств на выезд из Польши. Временные неудобства связаны с проведением дорожных работ", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Для более комфортного и быстрого пересечения границы в указанное время Госпогранкомитет рекомендует выбирать иные маршруты движения.-0-