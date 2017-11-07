ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение в польском пункте пропуска "Бобровники" будет ограничено до 15.00

08.11.2017 11:58 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение в польском пункте пропуска "Бобровники" будет ограничено сегодня на три часа, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"По информации, поступившей от польской стороны, сегодня с 12.00 до 15.00 в пункте пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Берестовица") будет ограничено движение всех видов транспортных средств на выезд из Польши. Временные неудобства связаны с проведением дорожных работ", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Для более комфортного и быстрого пересечения границы в указанное время Госпогранкомитет рекомендует выбирать иные маршруты движения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение в польском пункте пропуска "Бобровники" будет ограничено сегодня на три часа, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете. "По...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Туман ожидается в отдельных районах Беларуси 9 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика