Депутаты рассмотрят дополнения в закон о пенсионном обеспечении

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Белорусские депутаты на ближайшем заседании рассмотрят 10 законопроектов, в числе которых дополнения в Банковский кодекс и в закон о пенсионном обеспечении, сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

В четверг состоится заседание третьей сессии Палаты представителей Национального собрания шестого созыва. В перечень вопросов для рассмотрения на заседании Палаты представителей включены 10 законопроектов.

"В первом чтении планируется рассмотреть изменения и дополнений в Банковский кодекс, в закон "О пенсионном обеспечении", — сообщили Sputnik в среду в нижней палате белорусского парламента.

Во втором чтении будет рассмотрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы", сказали в пресс-службе.

Как сообщили в Палате представителей, перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров, в частности, "О ратификации соглашения между правительством РБ и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области борьбы с преступностью", а также "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РБ и правительством РФ об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года".

Депутатам предстоит ратифицировать соглашение с Китаем о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути, а также соглашение с Грузией о воздушном пространстве, отметили в пресс-службе.