ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты рассмотрят дополнения в закон о пенсионном обеспечении

08.11.2017 12:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Белорусские депутаты на ближайшем заседании рассмотрят 10 законопроектов, в числе которых дополнения в Банковский кодекс и в закон о пенсионном обеспечении, сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

В четверг состоится заседание третьей сессии Палаты представителей Национального собрания шестого созыва. В перечень вопросов для рассмотрения на заседании Палаты представителей включены 10 законопроектов.

"В первом чтении планируется рассмотреть изменения и дополнений в Банковский кодекс, в закон "О пенсионном обеспечении", — сообщили Sputnik в среду в нижней палате белорусского парламента.

Во втором чтении будет рассмотрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы", сказали в пресс-службе.

Депутаты рассмотрят дополнения в закон о пенсионном обеспечении
CC BY 2.0 / State Farm / Teen fastening seat belt
Депутаты рассмотрят законопроект об отмене штрафов за забытые права

Как сообщили в Палате представителей, перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров, в частности, "О ратификации соглашения между правительством РБ и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области борьбы с преступностью", а также "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РБ и правительством РФ об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года".

Депутатам предстоит ратифицировать соглашение с Китаем о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути, а также соглашение с Грузией о воздушном пространстве, отметили в пресс-службе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В числе документов, которые придется ратифицировать в Овальном зале, соглашение с Китаем о строительстве экономического пояса Шелкового пути.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Артистка Бузова уже прилетела в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика