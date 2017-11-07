Артистка Бузова уже прилетела в Минск

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова отчиталась перед фанатами о своем прилете в Минск – вечером она выступит в белорусской столице с концертом.

Бузова – экс-участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2" на российском телеканале ТНТ, а с недавнего времени и популярная певица, за жизнью которой следят десятки тысяч человек.

В среду Бузова даст свой первый концерт в Минске – на площадке Prime Hall. Всего неделю назад у телеведущей были первые сольные выступления, она вышла на сцену в Санкт-Петербурге и Москве.

Утром 8 ноября Бузова прилетела в Минск и разместила соответствующее фото в Instagram. Поддержать артистку приехал актер Алексей Новацкий: он встретил Бузову с букетом роз в холле ее гостиницы.