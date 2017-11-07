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Международное гуманитарное право могут начать изучать в белорусских школах

08.11.2017 12:54 — Новости Общества | БелТА  
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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное гуманитарное право могут начать изучать в белорусских школах. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы подвели определенные итоги и наметили планы на будущее в изучении международного гуманитарного права не только в вузах, но и в школах", - сказал Владимир Макей.

Хорошим примером сотрудничества в этой сфере он назвал проводимый сегодня в Минске региональный семинар Международного комитета Красного Креста по имплементации международного гуманитарного права. "Проведение подобного рода семинаров стало уже для нас доброй традицией. Это очень важно и нужно", - считает министр.

Владимир Макей добавил, что Петер Маурер во время визита также прочтет лекцию по гуманитарным вызовам современности в Белорусском государственном университете. "С учетом его огромнейшего опыта это будет очень важно, полезно и нужно для наших студентов и преподавателей", - отметил дипломат.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное гуманитарное право могут начать изучать в белорусских школах. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных...

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