ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УВД: прыжок водителя автобуса в Неман не связан с криминалом

08.11.2017 13:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Прыжок водителя городского автобуса в Неман в Гродно не связан с какими-либо криминальными событиями, сообщил в среду официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

УВД: прыжок водителя автобуса в Неман не связан с криминалом
CC BY 2.0 / tjabeljan / Hrodna026
Водитель городского автобуса спрыгнул с моста в Гродно

Инцидент в областном центре произошел 4 ноября: 57-летний водитель остановил автобуса на Старом Мосту и спрыгнул в Неман. Мужчину удалось спасти.

"В ходе анализа и изучения обстоятельств как имевших место событий, так и предшествовавших этому трагическому случаю, на сегодняшний день о криминальном подтексте говорить не приходится", – сказал Белозеров.

Он также уточнил, что милиция выяснила: никаких противоправных действий в отношении мужчины никто не совершал.

По словам представителя УВД, сейчас ОВД администрации Октябрьского района Гродно по факту проводится проверка.

В настоящее время пострадавший водитель находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Как ранее сообщил портал АвтоГродно, причиной поступка мужчины, который трудится водителем на общественном транспорте уже около 30 лет, могли стать переработки.

Спасенный из реки в Гродно водитель находится в реанимации>>

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время пострадавший водитель находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Операция "Мобилизация" завершена. Лён на Гомельщине, говорят, спасли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика