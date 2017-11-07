УВД: прыжок водителя автобуса в Неман не связан с криминалом

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Прыжок водителя городского автобуса в Неман в Гродно не связан с какими-либо криминальными событиями, сообщил в среду официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

Инцидент в областном центре произошел 4 ноября: 57-летний водитель остановил автобуса на Старом Мосту и спрыгнул в Неман. Мужчину удалось спасти.

"В ходе анализа и изучения обстоятельств как имевших место событий, так и предшествовавших этому трагическому случаю, на сегодняшний день о криминальном подтексте говорить не приходится", – сказал Белозеров.

Он также уточнил, что милиция выяснила: никаких противоправных действий в отношении мужчины никто не совершал.

По словам представителя УВД, сейчас ОВД администрации Октябрьского района Гродно по факту проводится проверка.

В настоящее время пострадавший водитель находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Как ранее сообщил портал АвтоГродно , причиной поступка мужчины, который трудится водителем на общественном транспорте уже около 30 лет, могли стать переработки.

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