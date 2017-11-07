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Германия официально ввела понятие "третий пол"

08.11.2017 14:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Верховный суд Германии принял решение регистрировать "третий пол" в записях актов гражданского состояния (ЗАГС), чтобы графа "пол" не была ограничена лишь вариантами "мужской" или "женский", сообщается на сайте суда.

Соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены до 31 декабря 2018 года.

"Всеобщее право личности также защищает половую идентичность тех, кто в течение продолжительного времени не может причислить себя ни к мужскому, ни к женскому полу", — говорится в решении суда.

Как отмечается в документе, действующие нормы, которые регулируют порядок записи актов гражданского состояния, нарушают запрет на дискриминацию, предусмотренный в Конституции страны, поскольку кроме "мужского" или "женского" внесение другого варианта пола на данный момент исключается.

Германия официально ввела понятие "третий пол"
© Pixabay
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Со вступления в силу поправки третьим вариантом пола может стать "интерсекс", "разный" или другое "позитивное определение пола".

Решение о "третьем поле" было вынесено по иску человека, который хотел сменить указанный в свидетельстве о рождении женский пол на "интерсекс" или "разный", однако по действующему законодательству не мог это сделать. Ранее иск отклонили несколько судов низших инстанций.

Кроме того, в Германии в свидетельствах о рождении графу "пол" можно оставить пустой. Соответствующий закон был принят в 2013 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Конституционный суд Германии запретил использовать старые стандарты, по которым было возможно выбирать только "мужской" или только "женский" пол.

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