Стресс-тесты на устойчивость к «форс-мажору» БелАЭС прошла успешно

БелАЭС устойчива к экстремальным условиям, в том числе таким, которые наблюдались на Фукусиме.

Об этом заявила глава Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Ольга Луговская 8 ноября.

По ее словам, БелАЭС успешно прошла испытания по стандартам Евросоюза.

Все объекты станции спроектированы согласно пунктам существующей нормативно-правовой базы, созданы так называемые запасы безопасности, свидетельствующие о превышении требований безопасности над имеющимися.

Луговская сообщила, что по результатам стресс-тестов отчет об их прохождении будет оправлен в Еврокомиссию и Европейскую группу по надзору в сфере ядерной безопасности для экспертной оценки.

Несмотря на обеспокоенность соседних стран в отношении безопасности строительства БелАЭС, белорусские власти заявляют о максимальном уровне безопасности нового ядерного объекта. Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время посещения иностранными дипломатами площадки строительства Белорусской АЭС заявил , что Беларусь изначально ответственно и очень транспарентно подходит к реализации своего национального ядерного энергетического проекта.

Кроме того, по словам министра энергетики Владимира Потупчика, после запуска БелАЭС тарифы для всего реального сектора экономики в 2018 году планируется понизить на 0,6 цента за 1 кВт.ч.

По словам гендиректора атомной станции Михаила Филимонова, финансовая составляющая строительства с российской стороны равна $10 млрд, тогда как Беларусь должна финансировать 10% стоимости.

Таким образом, общая стоимость возведения БелАЭС составит 11 миллиардов долларов.

Введение в эксплуатацию первого энергоблока запланировано на декабрь 2019 года, второй должен быть запущен в работу в 2020 году.