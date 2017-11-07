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Стресс-тесты на устойчивость к «форс-мажору» БелАЭС прошла успешно
08.11.2017 15:12 — Новости Общества | БДГ
БелАЭС устойчива к экстремальным условиям, в том числе таким, которые наблюдались на Фукусиме.
Об этом заявила глава Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Ольга Луговская 8 ноября.
По ее словам, БелАЭС успешно прошла испытания по стандартам Евросоюза.
Все объекты станции спроектированы согласно пунктам существующей нормативно-правовой базы, созданы так называемые запасы безопасности, свидетельствующие о превышении требований безопасности над имеющимися.
Луговская сообщила, что по результатам стресс-тестов отчет об их прохождении будет оправлен в Еврокомиссию и Европейскую группу по надзору в сфере ядерной безопасности для экспертной оценки.
Несмотря на
Кроме того, по словам министра энергетики Владимира Потупчика, после запуска БелАЭС тарифы для всего реального сектора экономики в 2018 году
По словам гендиректора атомной станции Михаила Филимонова, финансовая составляющая строительства с российской стороны равна $10 млрд, тогда как Беларусь должна финансировать 10% стоимости.
Таким образом, общая стоимость возведения БелАЭС составит 11 миллиардов долларов.
Введение в эксплуатацию первого энергоблока запланировано на декабрь 2019 года, второй должен быть запущен в работу в 2020 году.
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БелАЭС устойчива к экстремальным условиям, в том числе таким, которые наблюдались на Фукусиме. Об этом заявила глава Департамента по ядерной и радиационной...
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