Солдатам в Печах разрешили мобильные телефоны круглосуточно

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Военнослужащим 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) в Печах смогут иметь при себе мобильные телефоны круглосуточно, сообщили в Минобороны Беларуси.

Руководство 72-го учебного центра в Печах сменилось после того, как было обнаружено тело военнослужащего Александра Коржича .

"Порядок пользования мобильными телефонами устанавливает командир каждой воинской части. Теперь военнослужащим 72-го ОУЦ разрешено держать средства связи при себе", – сообщил Sputnik в среду начальник управления информации оборонного ведомства Владимир Макаров.

Решение по данному поводу принял исполняющий обязанности начальника ОУЦ. Пользоваться мобильными телефонами военнослужащие могут согласно установленному порядку.

"Время пользования мобильными телефонами установлено не только для солдат-срочников, но и для контрактников, офицеров, прапорщиков", – сказал Макаров

По его словам, звонить разрешено только во внеслужебное время – вечером, после ужина. Все остальное время телефон должен быть выключен, поставлен на беззвучный режим или на вибрацию.

В Минобороны отметили, что такая практика пользования гаджетами применяется во многих армиях мира.

"Теперь не нужно сдавать телефоны под роспись каждый раз и потом получать их, как это было раньше. Такой порядок способствовал злоупотреблениям", – сказал собеседник агентства.

Макаров отметил, что и раньше в армии можно было пользоваться мобильными телефонами без камеры, диктофона и интернета. Гаджеты сдаются командиру подразделения, а вечером в разрешенное время их раздает ответственный офицер, отметки об этом делаются в специальном журнале.