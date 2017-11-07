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Трансгендер впервые займет госдолжность в США

08.11.2017 17:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Бывшая журналистка Даника Роем победила на выборах в палату делегатов штата Вирджиния (США) и стала первым трансгендером, занявшим государственную должность в этой стране.

Об этом в среду, 8 ноября, сообщило издание The Washington Post.

Трансгендер впервые займет госдолжность в США
© Pixabay
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На выборах 33-летняя Роем, которая представляла Демократическую партию, с небольшим перевесом обошла республиканца Роберта Маршалла, называвшим себя "главным гомофобом Вирджинии".

В ходе выборов в поддержку Роем выступили представители ЛГБТ-сообщества. Как сообщают СМИ, именно благодаря помощи сообщества экс-журналистке в ходе предвыборной кампании удалось собрать пожертвований на сумму более полумиллиона долларов. Ее сопернику — Маршаллу — удалось собрать куда более скромную сумму (около 200 тысяч). Кроме того Роем постоянно давала интервью, проводила многочисленные публичные выступления и обеспечивала постоянное присутствие в социальных сетях.

Победив на выборах в законодательный орган, Роем стала первым открытым трансгендером на государственной должности в США.

"Дискриминаторы — дисквалифицированы", — заявила Роем после объявления результатов выборов.

По данным СМИ, это не первый случай в Америке, когда трансгендер занимает должность в органах госуправления. Ранее в 90-х годах в парламенте штата Массачусетс трансгендер уже занимал пост в государственных органах, однако тогда он открыто не заявлял о своей гендерной принадлежности и не делал не нее акцент в ходе избирательной кампании. Кроме того, трансгендер победил на выборах в Нью-Гэмпшире в 2012 году, но его вступление в должность так и не состоялось.

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Теги: Минск
 
 
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Экс-журналистка Даника Роем, открыто заявляющая о своей трансгендерности, выиграла выборы в американском штате Вирджиния.

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