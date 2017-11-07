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Юная блогер: я сейчас очень сильно расстроилась

08.11.2017 17:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Юный блогер Алина рассказала о неудачной встрече с поклонниками, на которую они не пришли, и растрогала пользователей YouTube.

Девочка поделилась с подписчиками своей проблемой, со слезами на глазах рассказала, что купила много конфет, чтобы провести конкурс загадок с призами. Собираясь на встречу, девочка записала отдельное видео, в котором рассказала о ходе подготовки.

"В комментарии мне писали больше 20 человек, что они придут. Я ждала там полчаса, а никто не пришел, не обманывайте меня больше так, я сейчас очень-очень сильно расстроилась", – рассказала Алина.

Юного блогера поддержали многие популярные пользователи YouTube – Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Like Shock, Banana Kris и другие.

"Не расстраивайся, пожалуйста, ты очень милая и улыбка будет тебе к лицу", – написал один из пользователей.

Видео было опубликовано меньше неделю назад, и к этому моменту оно набрало больше 1,3 миллиона просмотров. У блогера Алины и ее канала Like TV Show более 73 тысяч подписчиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Блогер Алина записала видео, в котором пожаловалась на то, что никто не пришел на фан-встречу, и именитые блогеры поддержали ее комментариями.

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