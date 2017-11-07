Названа предварительная причина смерти дочери Гурченко

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Адвокат дочери народной артистки СССР Людмилы Гурченко Марии Королевой, найденной мертвой в среду в подъезде своего дома, сообщил РИА Новости , что накануне у нее были проблемы с сердцем и предположил, что это и могло стать причиной ее кончины.

"Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной", — сказал адвокат Шота Горгадзе.

По данным российских СМИ, ранее Королева жаловалась на температуру, а в среду она планировала обратиться к врачу.

Юрист заметил, что дата похорон Королевой пока не назначена, и на данный момент он добивается того, чтобы ее похоронили рядом с матерью. Однако с этим есть сложности, так как получить место на Ваганьковском кладбище проблематично.

"В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью", — сообщил Горгадзе.

Марии Королевой не стало в среду. Она умерла в Москве в возрасте 58 лет. Тело дочери известной советской артистки обнаружила дочь в подъезде дома.

Королева — единственная дочь Людмилы Гурченко, сама актриса скончалась в 2011 году.