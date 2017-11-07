Полярники смонтируют четыре новые секции Белорусской антарктической станции во время 10-й экспедиции

Алексей Гайдашов. Фото из архива

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полярники планируют смонтировать четыре новые секции Белорусской антарктической станции во время 10-й экспедиции, сообщил сегодня журналистам начальник экспедиции Алексей Гайдашов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Десятая белорусская экспедиция вскоре отправится в Антарктиду. Мы пробудем там до февраля-марта. Запланирован широкий спектр научных исследований, продолжится строительство Белорусской антарктической станции. В этот раз мы планируем смонтировать четыре новые секции. Они включают научные лаборатории, жилые помещения, помещения для санитарно-гигиенических целей", - сказал Алексей Гайдашов.

/Будет дополнено/.-0-