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Полярники смонтируют четыре новые секции Белорусской антарктической станции во время 10-й экспедиции

08.11.2017 17:46 — Новости Общества | БелТА  
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Полярники смонтируют четыре новые секции Белорусской антарктической станции во время 10-й экспедиции
Алексей Гайдашов. Фото из архива

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полярники планируют смонтировать четыре новые секции Белорусской антарктической станции во время 10-й экспедиции, сообщил сегодня журналистам начальник экспедиции Алексей Гайдашов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Десятая белорусская экспедиция вскоре отправится в Антарктиду. Мы пробудем там до февраля-марта. Запланирован широкий спектр научных исследований, продолжится строительство Белорусской антарктической станции. В этот раз мы планируем смонтировать четыре новые секции. Они включают научные лаборатории, жилые помещения, помещения для санитарно-гигиенических целей", - сказал Алексей Гайдашов.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полярники планируют смонтировать четыре новые секции Белорусской антарктической станции во время 10-й экспедиции, сообщил сегодня...

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