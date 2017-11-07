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Полярники смонтируют четыре новые секции Белорусской антарктической станции во время 10-й экспедиции

08.11.2017 17:46 — Новости Общества | БелТА  
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Полярники смонтируют четыре новые секции Белорусской антарктической станции во время 10-й экспедиции
Алексей Гайдашов. Фото из архива

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полярники планируют смонтировать четыре новые секции Белорусской антарктической станции во время 10-й экспедиции, сообщил сегодня журналистам начальник экспедиции Алексей Гайдашов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Десятая белорусская экспедиция вскоре отправится в Антарктиду. Мы пробудем там до конца февраля - середины марта. Запланирован широкий спектр научных исследований, продолжится строительство Белорусской антарктической станции. В этот раз мы планируем смонтировать четыре новые секции. Они включают научные лаборатории, жилые помещения, помещения для санитарно-гигиенических целей", - сказал Алексей Гайдашов.

Среди других задач экспедиции - проведение научных исследований по таким направлениям, как микробиология, подспутниковые наблюдения в интересах космической программы, геофизический мониторинг, изучение состава атмосферы, ультрафиолетовой радиации, климата, мониторинг озонового слоя. Исследования будут проводиться с использованием приборов белорусской разработки.

На борт судна "Академик Федоров" уже отправлен экспедиционный груз. Сейчас судно следует в Кейптаун. "Чтобы расширить наши возможности и продлить на месяц сроки научных наблюдений, подготовительных и инженерно-технических работ, принято решение заранее отправить в Антарктиду группу из четырех человек. Эта группа будет добираться до места базирования на самолете. Вылет в ближайшие дни. Вторая группа участников экспедиции, а это три человека, вылетает в Кейптаун 24 ноября, там присоединяется к Российской антарктической экспедиции и на борту судна "Академик Федоров" вместе с грузом отправляется на место базирования экспедиции", - отметил он.

В состав 10-й Белорусской антарктической экспедиции вошли семь человек: начальник экспедиции Алексей Гайдашов, инженер-радиометрист Максим Горбацевич, инженер-механик Алексей Захватов, инженер-геофизик Павел Шаблыко, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов Артур Ивашко, мастер по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Владимир Нестерович, врач Дмитрий Ковко. Четверо из них уже побывали в Антарктиде, трое - новички.

Строительство Белорусской антарктической станции ведется с 2015 года. Во время 8-й экспедиции был смонтирован первый объект станции - трехсекционный модуль, во время 9-й - установлена платформа для второго модуля и смонтирована часть конструкций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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