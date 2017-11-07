8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие в Печах смогут иметь при себе мобильные телефоны круглосуточно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.

Такое решение принял исполняющий обязанности начальника 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ). "Порядок пользования мобильными телефонами устанавливает командир каждой воинской части. Теперь военнослужащим 72-го ОУЦ разрешено держать средства связи при себе. Их не нужно будет, как раньше, сдавать, потом получать", - отметил Владимир Макаров.

Однако пользоваться мобильными телефонами военнослужащие могут согласно распорядку. "Время пользования телефонами установлено не только для солдат-срочников, это правило распространяется и на тех, кто проходит службу по контракту, офицеров, прапорщиков. Звонить родным и близким можно только во внеслужебное время, обычно это происходит вечером после ужина. В остальное время телефон должен быть выключен, стоять в беззвучном режиме или на вибрации. Эта практика имеется не только у нас, но и за рубежом", - подчеркнул начальник управления информации Минобороны.

Владимир Макаров обратил внимание, что пользоваться мобильными телефонами разрешенного образца (без камеры, диктофона и интернета) в армии можно было всегда. Гаджеты сдаются командиру подразделения, а вечером в разрешенное время их раздает ответственный офицер, отметки об этом делаются в специальном журнале. Кроме этого родственники военнослужащих в любое время могут связаться с психологами, командирами, заместителями по идеологии воинских частей, чьи телефоны есть в свободном доступе.-0-