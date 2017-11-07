8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь избрана в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

39-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО проходит в Париже 30 октября -14 ноября. Беларусь получила широкую поддержку государств - членов организации. Посол Беларуси во Франции, постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО Павел Латушко в своем выступлении накануне выборов высказал признательность за оказываемое содействие республике в областях сохранения и популяризации материального и нематериального наследия, культурного разнообразия, а также за сотрудничество по научным программам ЮНЕСКО.

Павел Латушко подчеркнул, что, являясь членом Исполнительного совета, Беларусь намерена прилагать активные усилия для повышения роли ЮНЕСКО, а также для развития сотрудничества как с организацией в целом, так и с государствами-членами.

ЮНЕСКО - ведущая международная организация, осуществляющая свою деятельность в областях образования, науки и культуры. Исполнительный совет ЮНЕСКО - руководящий орган организации, состоящий из 58 государств-членов и избираемый сроком на 4 года. Беларусь, являясь членом ЮНЕСКО с 1954 года, избрана в ее руководящий орган в пятый раз.

По результатам выборов Беларусь заняла первое место по количеству голосов, отданных за страны, выдвинувшие свои кандидатуры в Исполнительный совет ЮНЕСКО. За Беларусь проголосовало 171 государство из 193, имевших право голоса.-0-