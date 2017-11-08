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СК сообщил о новом повороте в деле о гибели мальчика в Могилеве

08.11.2017 21:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников Могилевского горисполкома и отпустили владельца недостроенного дома, стены которого обрушились на двух мальчиков, сообщили в СК.

Следствием установлено, что должностные лица управления архитектуры и градостроительства, других структурных подразделений Могилевского городского исполнительного комитета ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, а также не выполнили требования по сносу незаконно построенного здания по адресу: улица Загородное шоссе, д.31 в Могилеве.

СК сообщил о новом повороте в деле о гибели мальчика в Могилеве
© Sputnik / Виктор Толочко
СК возбудил дело против могилевских чиновников после смерти ребенка

"УСК по Могилевской области в отношении должностных лиц горисполкома возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности, по ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Идут допросы

Следователи назначали экспертизы и проводят допросы в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила Соленюк.

По ее словам, в Могилевском горисполкоме, РУП "Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" изъяты по поводу выделения земельного участка, проектирования строительства и иные документы.

"С учетом полученной информации проводятся допросы. Назначена строительно-техническая экспертиза", — сообщила собеседница Sputnik.

Для проведения экспертиз привлечены научные сотрудники Белорусско-Российского университета, перед которыми поставлена задача установить качество строительных работ, а также причины трагедии.

Кустарный способ

Следователи установили, что УКГК по Могилевской области еще в 2010 году потребовал снести незаконно построенные объекты по вышеуказанному адресу, сказала Соленюк.

СК сообщил о новом повороте в деле о гибели мальчика в Могилеве
© Фото: УСК по Могилевской области
Проходить экспертизу проект рухнувшего в Могилеве дома был не обязан

Семь лет назад была проведена проверка, тогда к дисциплинарной ответственности были привлечены должностные лица Могилевского горисполкома, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства, уточнила официальный представитель УСК.

Также предварительно установлено, что строительство объекта велось некачественно – подручными средствами, отметила собеседница агентства.

По ее словам, эта версия рассматривается в качестве одной из возможных причин обрушения.

Отпустили под подписку

Ранее задержанный владелец долгостроя отпущен из СИЗО в связи с отсутствием оснований для применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила Соленюк.

Он по-прежнему остается в статусе подозреваемого, с него взято обязательство о явке.

Расследование ранее возбужденного уголовного дела по ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности), в рамках которого он был задержан, продолжается, сообщили в УСК по Могилевской области.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В рамках нового уголовного дела следователи вызвали на допросы чиновников Могилевского горисполкома, но отпустили владельца заброшенного здания.

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