Виталий Кличко осуществил детскую мечту, проехав за рулем автобуса МАЗ

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Первая партия новых автобусов МАЗ поступила в Киев, и мэр украинской столицы Виталий Кличко сел за руль одного из них, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

Всего для транспортных нужд Киева будет закуплено 100 белорусских автобусов, в столицу прибыли первые 18.

"Новые современные и комфортные автобусы являются альтернативой маршруткам, которые не предоставляют качественного сервиса и на которые много жалоб от киевлян", — цитирует пресс-служба слова Кличко.

Мэр Киева также отметил, что перед городскими властями стоит задача обновить столичный автопарк, чтобы он отмечал современным требованиям.

Прокатившись на новеньком автобусе Кличко отметил, что в детстве мечтал быть водителем автобуса. Он оценил комфорт автобуса и удобство в управлении.

Судя по иллюстрациям, в киевские автопарки поступили низкопольные городские автобусы МАЗ-203, которые Минский автозавод оснащает двигателем Daimler, отвечающим современным экологическим нормам.

Смотрите на видео, как Кличко осуществил свою детскую мечту>>