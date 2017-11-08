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Виталий Кличко осуществил детскую мечту, проехав за рулем автобуса МАЗ

08.11.2017 19:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Первая партия новых автобусов МАЗ поступила в Киев, и мэр украинской столицы Виталий Кличко сел за руль одного из них, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

Всего для транспортных нужд Киева будет закуплено 100 белорусских автобусов, в столицу прибыли первые 18.

Виталий Кличко осуществил детскую мечту, проехав за рулем автобуса МАЗ
© Фото: МАЗ
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"Новые современные и комфортные автобусы являются альтернативой маршруткам, которые не предоставляют качественного сервиса и на которые много жалоб от киевлян", — цитирует пресс-служба слова Кличко.

Мэр Киева также отметил, что перед городскими властями стоит задача обновить столичный автопарк, чтобы он отмечал современным требованиям.

Прокатившись на новеньком автобусе Кличко отметил, что в детстве мечтал быть водителем автобуса. Он оценил комфорт автобуса и удобство в управлении.

Судя по иллюстрациям, в киевские автопарки поступили низкопольные городские автобусы МАЗ-203, которые Минский автозавод оснащает двигателем Daimler, отвечающим современным экологическим нормам.

Смотрите на видео, как Кличко осуществил свою детскую мечту>>

 
Теги: Минск
 
 
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Киев закупит 100 белорусских автобусов на замену маршруткам, на которые жалуются горожане.

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