|
Продукцию "Лаборатории Касперского" запретят в США законом
09.11.2017 09:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Пентагон планирует законодательно оформить запрет на использование программных платформ "Лаборатории Касперского", сообщается в законопроекте, основные положения которого
"Министр обороны рассмотрел и сообщил о процедурах по удалению заподозренных продуктов и услуг из информационных сетей федерального правительства", — говорится в законопроекте.
Как отмечается в документе, министерству обороны будет запрещено использовать продукцию "Лаборатории" из-за того, что компания якобы подвержена влиянию силовых структур РФ, что, соответственно, может отражаться на безопасности пользователей программ.
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Напомним, что ранее по поручению министерства безопасности США федеральным учреждениям страны было
Как ранее отмечало издание Guardian, 400 миллионов пользователей по всему миру используют продукты компании, 85% ее дохода приходится на зарубежных покупателей. Как считает глава компании Immunity Inc. Дэйв Айтел, от решения властей США может пострадать и бизнес российской компании, не связанный с правительственными учреждениями США.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В проекте оборонного бюджета США предусмотрен законодательный запрет на использование продукции "Лаборатории Касперского".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии