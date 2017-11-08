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Продукцию "Лаборатории Касперского" запретят в США законом

09.11.2017 09:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Пентагон планирует законодательно оформить запрет на использование программных платформ "Лаборатории Касперского", сообщается в законопроекте, основные положения которого опубликованы соответствующим сенатским комитетом США.

"Министр обороны рассмотрел и сообщил о процедурах по удалению заподозренных продуктов и услуг из информационных сетей федерального правительства", — говорится в законопроекте.

Как отмечается в документе, министерству обороны будет запрещено использовать продукцию "Лаборатории" из-за того, что компания якобы подвержена влиянию силовых структур РФ, что, соответственно, может отражаться на безопасности пользователей программ.

Продукцию "Лаборатории Касперского" запретят в США законом
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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Напомним, что ранее по поручению министерства безопасности США федеральным учреждениям страны было предписано в трехмесячный срок прекратить использование программ производства "Касперского" из-за подозрений в том, что компания занимается кибершпионажем.

Как ранее отмечало издание Guardian, 400 миллионов пользователей по всему миру используют продукты компании, 85% ее дохода приходится на зарубежных покупателей. Как считает глава компании Immunity Inc. Дэйв Айтел, от решения властей США может пострадать и бизнес российской компании, не связанный с правительственными учреждениями США.

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Теги: Минск
 
 
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В проекте оборонного бюджета США предусмотрен законодательный запрет на использование продукции "Лаборатории Касперского".

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