9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатель младенческой смертности в Беларуси с начала 2017 года составил 2,9 промилле, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прогнозируем, что на конец года он тоже будет одним из самых низких в Европе", - сказал Валерий Малашко.

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