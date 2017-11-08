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Показатель младенческой смертности в Беларуси с начала 2017 года составил 2,9 промилле
09.11.2017 10:18 — Новости Общества | БелТА
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатель младенческой смертности в Беларуси с начала 2017 года составил 2,9 промилле, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы прогнозируем, что на конец года он тоже будет одним из самых низких в Европе", - сказал Валерий Малашко.
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатель младенческой смертности в Беларуси с начала 2017 года составил 2,9 промилле, сообщил журналистам министр здравоохранения...
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