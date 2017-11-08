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Валерий Малашко о витебской роженице: не обвиняю ни ее, ни врачей

09.11.2017 10:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Министр здравоохранения Валерий Малашко отметил, что не считает виноватой в смерти ребенка, погибшего при домашних родах, витебскую роженицу. Министр подчеркнул, что в трагедии нет и вины белорусских врачей, которые, по словам пострадавшей, не оказали должную помощь при вызове, сказал он.

Валерий Малашко о витебской роженице: не обвиняю ни ее, ни врачей
© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН
Витебская роженица Ольга Степанова: "не исключаю еще одних родов дома"

"Есть статистика, она далеко не в пользу домашних родов. Я никого не обвиняю: ни роженицу, ни врачей. Я высказал свое мнение давно, и считаю, что сегодня созданы в Беларуси условия, чтобы женщина могла комфортно рожать в роддоме", — сказал Малашко.

Белорусским роженицам министр выбирать себе зону комфорта в родильном доме на платной основе, при этом с получением всех необходимой квалифицированной медицинской помощи.

"Зону комфорта женщина может выбрать сама. Посмотрите на те условия, которые созданы в родильном доме, то есть это квартира с санузлами, с гостинцами, с кухней. Если у вас есть 2 тысячи рублей, можете получить квалифицированную медицинскую помощь. И будете полностью защищены", — сказал министр.

Накануне Витебский областной суд отправил дело витебской роженицы Ольги Степановой, потерявшей в результате домашних родов ребенка, на новое судебное разбирательство. В феврале этого года женщина родила дома, но ребенок скончался в результате аспирации околоплодными водами. Прибывшая по вызову скорая помощь не была оснащена реанимационным оборудованием, а когда прибыл спецатомобиль, помочь ребенку он уже не смог.

Валерий Малашко о витебской роженице: не обвиняю ни ее, ни врачей
© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН
Приговор витебской роженице отменили

В результате громкого судебного процесса, за которым следила вся страна, Степановой был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. При этом были учтены 4 месяца, во время которых женщина прибывала в СИЗО.

Степанова с приговором не согласилась, подала апелляцию и записала видеообращение президенту Александру Лукашенко, в котором перечислила все нарушения, которые допустила, по ее мнению, бригада медиков, которые пытались спасти ее дочь.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр здравоохранения напомнил, что в стране созданы все условия, чтобы женщина могла родить ребенка в комфортных условиях и с квалифицированной помощью врачей...

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