Год с Трампом: как это было и что не забудем

Аритмия белорусско-американских отношений удар за ударом наконец нормализировалась, и соотечественникам сообщили о возможности получать американские визы в Беларуси. Это заставило простить Трампу недавние задевшие по касательной санкции, а вот с уровнем доверия внутри США все не так просто, и чем задобрить американцев, президент пока так и не придумал.

Год с Трампом был незабываемым, причем не только для американцев. Мир не без тремора следил за общением президента США с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, за строительством стены на границе с Мексикой, за введением запретов на въезд в США ряда стран. По итогам года опросы показывают рекордно низкий уровень доверия к Трампу — ему доверяют всего 37% населения страны. Выходит как с плохим телешоу: нравится немногим, но смотрят все. Да и как тут не смотреть.

Трамп как человек слова

С первых дней в Белом Доме Трамп начал выполнять предвыборные обещания. Чуть только новая администрация обосновалась в Капитолии, с сайта исчезли упоминания обо всех инициативах Барака Обамы. Новый президент стер все, что касалось инициатив по защите климата и информацию о реформе Obama Care. Признаем, такого молниеносного исполнения обещаний можно ждать не от каждого президента, другое дело, что многие американцы очевидно с большей охотой ждали бы не-исполнения этих обещаний.



© Pexels Калифорния против стены на границе с Мексикой

Строительство стены на границе с Мексикой, которое было одним из постулатов предвыборной программы, тоже не заставило себя ждать . Трамп пообещал, что стена будет красивой, устроил тендер среди строителей, правда, так и не сообщил, кто же за нее заплатит — план обязать Мексику оплатить строительство провалился.

Если на протяжении года у вас складывалось впечатление, что Трамп развлекается в Белом Доме, используя доступный ресурс, ответим твердое "нет" — Трамп развлекается и за пределами Вашингтона.

Не без волнения следил мир за общением американского президента и главы КНДР. После пикировки с использованием угроз стереть друг друга с лица планеты, Трамп предложил северокорейскому лидеру "перейти на светлую сторону", но пока что главы государств перешли только на личности. Не обладай обе страны ядерным оружием, в перебранке было бы не больше интересного, чем в стандартной склоке в соцсетях, но оружие есть.



© REUTERS/ AARON P. BERNSTEIN Пентагон: США могут нанести ядерный удар без разрешения Конгресса

На мировой арене Трамп зарекомендовал себя как политик эксцентричный, но харизматичный. Среди прочего он вывел США из Парижского соглашения по климату , которое предполагало сокращение выбросов в атмосферу для предотвращения климатических изменений. Трамп же полагает, что глобальное потепление — фальшивка, сфабрикованная в Китае с целью ослабить США, и считает, что промышленников не должны беспокоить выбросы в атмосферу. Выход из парижского соглашения занимает три года, так что администрации американского лидера придется подождать.

Вот тебе моя рука

А вот чего Трампу не удалось продемонстрировать за год, так это такт. То пострадавшим от урагана в Пуэрто-Рико рулон полотенец бросит, то руку высокопоставленному собеседнику слишком яростно пожмет. Но чего не отнять — дружбе Трамп верен. Избрав первой страной для посещения в новом статусе Саудовскую Аравию, он оперативно поддержал аравийского короля, которого недавно обвинили в злоупотреблении властью под видом борьбы с коррупцией. Трамп вообще оперативен в выборе стратегии внешней политики — как в соцсетях напишет, так и будет.

А вот в адрес Венесуэлы, Китая, Сирии и России Трамп направил сообщение о санкциях . Эти санкции, направленные на борьбу с торговлей людьми, задели и нас — Трамп приказал прекратить финансирование государственных образовательных программ.

Кому-то повезло еще меньше — как и обещал, Трамп запретил въезд в США жителям Сомали, Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Ливии, Судана, а после и КНДР. Пока закон пытались оспорить, тем временем Трамп запретил въезд в Штаты еще и венесуэльским чиновникам. Сейчас действие закона приостановлено решением суда. Пока что запрет на въезд актуален только для КНДР и чиновников Венесуэлы, но администрация Трампа намерена бороться.

В целом Трамп отходчив, если речь не идет о глобальном зле (к коему он в основном относит нелегальных мигрантов и защитников окружающей среды), он готов понимать и прощать, как чуть не простил Хиллари Клинтон. Оппонентку на выборах он обещал посадить в тюрьму, но затем заявил, что не желает ей зла. Чуть позже снова потребовал от администрации Белого Дома быть активнее в поиске провинностей Клинтон. В частности, он хочет расследовать ее роль в сделке Uranium Oil. Впрочем, пожалуй, все-таки он не так и отходчив.



© AP/ Pablo Martinez Monsivais Трамп обвиняет Иран в пуске ракеты по Саудовской Аравии

А вот садик Мишель Обамы Трамп не тронул. За него особенно переживали американцы — пропагандируя идею здорового питания и заботы о природе, Мишель выращивала в саду овощи, а на месте сада Трамп как-то пообещал залить каток. Но садик остался, и сейчас первая леди Меланья Трамп выращивает там капусту, морковь и прочее.

О внутреннем климате Белого Дома глава государства не заботится, но какое-то наследие Обамы, пусть сувенирное, осталось.