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Показатель младенческой смертности в Беларуси с начала 2017 года составил 2,9 промилле

09.11.2017 10:18 — Новости Общества | БелТА  
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Показатель младенческой смертности в Беларуси с начала 2017 года составил 2,9 промилле

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатель младенческой смертности в Беларуси с начала 2017 года составил 2,9 промилле, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко перед X Съездом акушеров-гинекологов и неонатологов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прогнозируем, что на конец года он тоже будет одним из самых низких в Европе", - сказал Валерий Малашко. Уровень младенческой и материнской смертности является показателем не только работы системы здравоохранения, но и всех субъектов, которые могут влиять на сохранение здоровья женщины и ребенка, добавил министр.

Как уточнил корреспонденту БЕЛТА директор РНПЦ Константин Вильчук, в то же время по госпрограмме "Здоровье народа и демографическая безопасность" до 2020 года ожидаемые прогнозные показатели не должны превышать 3,5 промилле.

По интегральному показателю младенческой и материнской смертности Беларусь занимает четвертое место в мире. По индексу положения женщин республика занимает 24 место. "Это не только работа акушерско-гинекологической службы, это в целом работа системы здравоохранения. Это следствие той политики, которая проводится в Беларуси, направленной на формирование качественной семьи, здорового образа жизни и сохранение репродуктивного здоровья женщин", - отметил министр.

Съезд акушеров-гинекологов и неонатологов Беларуси проходит в Минске 9-10 ноября. Участниками стали не только врачи со всей республики, но и специалисты ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Португалии, Германии, Израиля. Во время секций и круглых столов планируется поднять темы организации оказания помощи матери и ребенку, сохранения и укрепления репродуктивного потенциала, гинекологии в разные возрастные периоды, проблем современной неонатологии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатель младенческой смертности в Беларуси с начала 2017 года составил 2,9 промилле, сообщил журналистам министр здравоохранения...

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