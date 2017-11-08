Иностранцы не будут заполнять миграционную карту при въезде РБ

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Иностранные граждане при въезде и выезде в Беларусь, если они не собираются выезжать в Россию, не будут заполнять миграционную карту, сообщили в Палате представителей Национального собрания РБ.

Данная норма содержится в изменениях и дополнениях в соглашение между РБ И РФ об использовании миграционной карты единого образца. Протокол о внесении изменений был ратифицирован Палатой представителей Национального собрания Беларуси.

Представляя законопроект депутатам, первый заместитель министра внутренних дел страны Иван Подгурский заявил, что утвержденным документом вводится норма, предусматривающая, что иностранцы, выезжающие в Беларусь, не обязаны заполнять миграционную карту, если они не собираются транзитом ехать в Россию.

По его словам, у компетентных органов есть соответствующие базы данных, по которым они могут проверить информацию об иностранных гражданах, которые временно въезжают в Беларусь. Также Подгурский отметил, что это упростит процедуру пересечения границы.

"Особенно это актуально для выходных дней, для периодов религиозных праздников, когда увеличиваются миграционные потоки через границу", — сказал заместитель министра.

Он также отметил, что протокол был подготовлен в целях создания международно-правовых условий для дальнейшего развития интеграционных процессов между Беларусью и Россией.

Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между Беларусью и Россией об использовании миграционной карты единого образца был подписан в апреле 2017 года.