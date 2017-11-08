Правда и вымысел о детекторе лжи

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Что вы будете делать, если вам скажут не думать о зеленой обезьяне? Скорее всего, вы задумаетесь именно о ней, хотя раньше вам и в голову не могло прийти ничего подобного. А когда вас спросят, думали ли вы когда-либо о зеленой обезьяне, вы уже не сможете эффективно соврать, поскольку знакомая информация вызовет отклик. Именно этот принцип заложен в проведении исследований на полиграфе: организм человека реагирует на ту информацию, которая уже есть у него в голове.

Использование полиграфа или детектора лжи окутано различными легендами, мифами и домыслами. Кто-то верит в то, что эта "машина" волшебным образом на 100% отличает правду от лжи, и результаты исследований должны признаваться чуть ли не главным доказательством вины или невиновности в суде. Кто-то, напротив, считает проведение теста на детекторе лжи чуть ли не средневековым шарлатанством и шоу из телевизора.

Корреспондент Sputnik побеседовала с Владимиром Князевым, сотрудником Центра специальной подготовки, председателем общественного объединения "Полиграфолог", специалистом с более чем 15-летним опытом работы на полиграфе, и выяснила всю правду о детекторе лжи.

Как это работает

Наверняка каждый человек хоть раз в жизни испытывал ощущения, когда от страха замерло сердце, сперло дыхание, бросило в пот или в дрожь. Именно эти реакции организма древние люди заметили и решили использовать в качестве индикаторов вины в преступлениях.

Владимир Князев рассказал о случае судебного разбирательства по обвинению в убийстве сборщика налогов во времена китайской династии, правившей еще в 2500 годах до н. э., когда вину убийцы установили, основываясь на изменениях частоты его пульса.



© Sputnik / Ирина Петрович Когда человек говорит неправду, у него меняются физиологические показатели организма, поэтому при тестировании на полиграфе имеет значение и частота дыхания и сердцебиение

"Полиграф как раз и фиксирует посредством датчиков такие психофизиологические параметры организма человека, как дыхание – грудное и брюшное, давление, пульс, потоотделение, двигательную активность, возникающие в результате предъявления обследуемому лицу различного вида стимулов. Если в их числе (слов, фотографий, предметов) будут стимулы, которые, например, были ранее запечатлены в памяти обследуемого, имеют для него высокую ситуационную значимость, вызывают при ответе страх быть пойманным на лжи, то они и будут вызывать изменения физиологических реакций именно на эти стимулы", – раскрыл он секрет действия детектора лжи.

По словам Владимира Князева, во время тестирования специалист качественно и количественно оценивает изменение регистрируемых психофизиологических показателей, вызванное реакцией на вопрос по каждому записываемому каналу отдельно, учитывая определенные правила, и на этом основании составляет объективное заключение.

Общая достоверность детектора лжи – более 90%. Но на нее влияют множество различных факторов: цель полиграфной проверки, методика тестирования, место и условия проведения, состояние самого тестируемого и др. "Если у нас будут все необходимые условия, то результат будет достигать почти 100%", – уверяет полиграфолог.

Кому нужны проверки на детекторе лжи

Детектор лжи используется более чем в ста странах мира в различных сферах: не только в раскрытии преступлений, проведении скрининговых и служебных проверок, но и при контроле домашнего обслуживающего персонала.

"Широко применяют полиграф в Израиле, Японии, России, Украине, Казахстане. Наиболее активно он используется в США. Прохождение полиграфа является обязательным элементом любого назначения на должность и проверки лояльности сотрудников таких государственных структур, как ФБР, ЦРУ, АНБ, секретная, почтовая и таможенная службы. Учитывая эффективность этого метода, департамент энергетики США с 1999 года присоединился к их числу, и 20 тысяч должностных позиций в структурных подразделениях министерства, лабораториях и научных организациях, работающих с ядерными материалами, были обозначены в перечне лиц, подлежащих проверке на полиграфе", — рассказал Владимир Князев.



© Sputnik / Ирина Петрович На 90% результативность полиграфной проверки зависит от квалификации специалиста, который работает с детектором лжи

По его мнению, строительство атомной электростанции в Беларуси – это повод рассмотреть вопрос использования полиграфа в этой сфере.

В Беларуси с недавнего времени сотрудников ГАИ проверяют на полиграфе . По данным МВД, с тестированием не справился каждый третий. По словам Владимира Князева, результаты, полученные в ходе таких тестирований, не могут быть причиной для отказа в назначении на должность или увольнения с работы, но могут и должны стать основанием для проведения дополнительной проверки. В ходе таких проверок можно также использовать полиграф для установления конкретных фактов, которые уже и послужат основанием для принятия соответствующего решения.

"Сотрудники отдела психолого-технического обеспечения раскрытия преступлений (далее по тексту – ПТОРП), созданного в 2002 году, и ранее проводили кадровые проверки при отборе в специальные подразделения в структуре МВД, также как и различные служебные расследования по линии собственной безопасности, причем не только для ОВД, но и других структур", – отметил он.

Кадровые проверки сотрудников на полиграфе проводятся во многих странах. "В США полиграф применяется для отбора кадров с 50-х годов, а в настоящее время на федеральном уровне это является обязательным для государственных служащих почти всех силовых ведомств. Например, все сотрудники ЦРУ один раз в пять лет проходят плановую проверку, а при повышении формы секретности – внеплановые проверки. Массово используется полиграф и при решении кадровых вопросов в полиции США", – подчеркнул полиграфолог.

В США самая популярная сфера применения детектора лжи частными специалистами — обследование людей, совершивших сексуальные преступления. Именно этот метод оказался самым эффективным способом контроля таких людей. "Применение полиграфа в данной сфере позволило снизить уровень рецидивизма с 70% менее чем до 10%. Во многих штатах в отношении лиц, совершивших сексуальные преступления, проводятся плановые проверки на полиграфе, и часто такая проверка является одним из условий условно-досрочного освобождения. Ко всему прочему, отпадает лишняя необходимость содержать таких преступников в тюрьмах. Такие же проверки в отношении лиц, судимых за сексуальные преступления, проводятся и в Великобритании", – рассказал Владимир Князев.

По его мнению, в нашей стране также можно было бы внедрить подобную практику.



© Sputnik / Ирина Петрович В Беларуси результаты тестирования на полиграфе в суде в качестве доказательств не используются

Важнее оправдать невиновного, чем изобличить преступника

При личном участии Владимира Князева раскрыта не одна сотня преступлений. Проведенные с 2002 по 2014 год сотрудниками подразделений ПТОРП полиграфные опросы в органах внутренних дел Беларуси помогли раскрыть 4984 преступления, в том числе 873 убийства и покушения на убийство, причем в 120 случаях люди числились пропавшими без вести.

Однако в это число не входят те раскрытые преступления, по которым обследования на детекторе лжи помогли снять необоснованные подозрения с невиновных и сориентировали расследование в нужном направлении, что в итоге приводило к их раскрытию. По словам полиграфолога, снятие подозрения с невиновных даже важнее, чем подтверждение вины подозреваемого. Потому что человек просто мог оказаться не в том месте не в то время, а все улики указывают на него.



© Sputnik / Виктор Толочко Япринцев был готов пройти проверку на детекторе лжи

Владимир Князев рассказал о случае, когда именно полиграфное обследование установило невиновность человека, в которую никто не верил: "В 2002 году сотрудник органов внутренних дел проходил тестирование на полиграфе по подозрению в совершении серийных убийств. В конце 1990-х — начале 2000-х произошла серия убийств в Минске и Минском районе. Этот человек попал под подозрение. На него указывали все улики, все были уверены, что он причастен, в том числе и я. Но при тестировании не была определена его причастность. Когда я вышел из кабинета и сказал, что он непричастен, мало кто в это поверил. Он уже был арестован, другие версии и не рассматривались. Для надежности мною было проведено повторное тестирование, которое еще раз подтвердило, что он практически на 100% непричастен ни к одному из убийств, да и вообще к убийствам".

По словам полиграфолога, после этого следствие переключилось на другие версии, в результате отработки которых и был задержан настоящий преступник. Невиновный человек был спасен.

Интернет-заблуждения о полиграфе

Когда в Беловежской пуще пропал 11-летний Максим Мархалюк , многие посетители форумов писали о том, что дело нечисто, и нужно обязательно обследовать с помощью детектора лжи родных мальчика. Владимир Князев, однако, уверен: если бы у правоохранителей для этого были хоть малейшие основания, то тестирование провели бы непременно.

Также пользователи социальных сетей требовали признания результатов полиграфа в суде над Донатом Скакуном — минским гимназистом, который был признан виновным в покушении на убийство учительницы и осужден на 8 лет лишения свободы . Родители школьника до сих пор утверждают, что тестирование на полиграфе показало: Донат невиновен . Однако по данным СК, проверка на детекторе лжи дала неопределенный результат. Это подтверждает и Владимир Князев: "Исследование на полиграфе проходило в день задержания Доната, буквально через несколько часов. В данном случае нет такого, что он прошел полиграф. Полиграф дал неопределенный результат. Бывают такие случаи, когда в результате какого-то особенного психического или физического состояния у человека неадекватные реакции. По ряду причин, в том числе, по состоянию его здоровья. Тогда специалист-полиграфолог не может дать заключение. В таком случае специалист пишет в заключении "неопределенный результат", потому что в виду неадекватности реакций сделать выводы по причастности или непричастности подозреваемого не представляется возможным".



© Sputnik / Ирина Петрович Во многих странах прохождение полиграфа - обязательное условие при приеме на работу в спецслужбы

Детектор лжи как доказательство в суде

Результаты тестирования на полиграфе используются как доказательства в США, Японии, Польше, также применяются в судах в России, Украине. "В Беларуси первая судебная психофизиологическая экспертиза по уголовному делу, направленному в суд, была проведена в 2012 году. Но уже с 2002 года результаты опросов на полиграфе неоднократно заслушивали и принимали во внимание судьи, формируя свое внутреннее убеждение об обстоятельствах, которые необходимо доказать по уголовному делу. Один из первых таких опросов, где его результаты имели решающее значение при вынесении приговора, проводился мною по факту убийства еще в январе 2002 года", — рассказал Владимир Князев.

Вопрос применения полиграфных обследований как доказательств в суде довольно острый. По мнению полиграфолога, прежде чем законодательно обязать суды использовать детектор лжи, необходимо решить некоторые существенные вопросы: "Первое – это определиться с квалификацией специалиста, который может иметь допуск на право проведения такой экспертизы. Кроме соответствующего специального обучения с прохождением курсов повышения квалификации у него должен быть определенный опыт работы в качестве полиграфолога, зарекомендовавшего себя с положительной стороны. Второе – необходимо утверждение единых научно обоснованных методик тестирования".

Только когда эти и другие острые вопросы будут решены, результаты прохождения полиграфного тестирования целесообразно признавать доказательствами в судебном производстве. Все же имеющиеся доказательства, в том числе полученные с использованием полиграфа, должны в обязательном порядке оцениваться в совокупности.

Средство от измен

Довольно часто мужья или жены заказывают проверку своего партнера на полиграфе. Владимир Князев редко соглашается на подобные проверки и только в том случае, когда уверен, что обращаются люди адекватные с намерением действительно разобраться в своих отношениях. Но бывает и так, что результат тестирования в отношениях двух людей ничего не поменяет.

"Как-то ко мне обращался один человек, который хотел протестировать жену на измены. Оказалось, что он уже 2-3 года следит за ней: и телефоны прослушивал, и наблюдение вел, и даже геномную экспертизу заказывал, чтобы найти ДНК другого мужчины. Если после этих всех действий он не пришел к определенным выводам и их отношения никак не поменялись, то полиграф в такой ситуации маловероятно что-то изменит", — поделился случаем из практики полиграфолог.



© Sputnik / Ирина Петрович Корреспондент Sputnik прошла тестирование на детекторе лжи и убедилась, что проходить его волнительно, даже если ты ни в чем не виноват

В то же время иногда детектор лжи может только укрепить отношения. Такие случаи в практике Владимира Князева также бывали. "Мужчина, работающий в России, познакомился с белоруской. Чтобы определиться с будущими намерениями, он решил ее протестировать. Его интересовало, любит ли она его, сколько мужчин у нее было до него, какие интересы в отношениях она преследует. К тому же оказалось, что девушка беременна на небольшом сроке, и он решил выяснить, его это ребенок или нет. Я бы даже не проводил это тестирование, но она сама очень уж просила об этом, чтобы исключить все подозрения. В данном случае полиграф был эффективен, результат его прохождения был радостным: подтвердилось, что девушка действительно любит его, и что ребенок совместный", – рассказал он.

Специалист-полиграфолог также упомянул случай, когда обеспеченная женщина, владеющая бизнесом, решила протестировать на полиграфе жениха. В итоге оказалось, что мужчина преследовал исключительно меркантильные интересы и был бы очень ненадежным спутником жизни, имея долги и не имея чувств к невесте. В этой ситуации детектор лжи также помог человеку. Благодаря тестированию женщина убедилась в своих подозрениях и не совершила серьезную ошибку, вступив в брак с подобным человеком.

Владимир Князев отметил, что и с мужчинами, и с женщинами работать непросто. Но здесь все зависит от самой личности. Например, с деградированным человеком с низким интеллектом работать намного сложнее. "Конечно, в ходе психофизиологических исследований полиграфолог должен учитывать, что в зависимости от пола, возраста, социального происхождения, национально-культурных особенностей у человека присутствуют свои интересы, предпочтения, идеалы, установки и личностные ценности, на основании которых и подготавливаются вопросы, тесты, строится беседа с опрашиваемым", – подчеркнул он.

Чтобы пройти полиграф, раздеваться не нужно

Иногда в процессе работы полиграфолога случаются забавные случаи, в том числе, из-за заблуждений обычных людей о детекторе лжи и самом процессе тестирования. Одним из них поделился Владимир Князев: "Отработал в одной частной компании с полиграфом, датчики раскладываю, стою спиной к дверям. Заходит девушка для очередного тестирования. Я разложил датчики, поворачиваюсь, а она сняла блузку и стоит в одном просвечивающемся нижнем белье и ждет, что ей дальше делать. Я спрашиваю: "А зачем вы разделись?", она отвечает: "А что, не надо?" Я пошутил, что, конечно, не против, но результат на полиграфе не получится".

Он подчеркнул, что при обследовании на полиграфе раздеваться не нужно. Датчики очень чувствительные и хорошо фиксируют все показатели через одежду.



© Sputnik / Ирина Петрович При личном участии Владимира Князева раскрыта не одна сотня преступлений

Как стать полиграфологом

Пройти обучение и стать полиграфологом можно в Беларуси. Например, обучиться этой специальности могут сотрудники силовых структур в Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь за 18 месяцев заочно и 6 месяцев очно. Но кроме полиграфа там рассматриваются и другие дисциплины – по уголовному процессу, криминалистике, оперативно-розыскной деятельности и другие.

Владимир Князев рассказал, что получить эту профессию могут и обычные люди. На базе Центра специальной подготовки проводится подготовка полиграфологов как из государственных структур, так и частных полиграфологов. Базовый курс подготовки составляет четыре недели. Однако для качественной работы на полиграфе кроме постоянной практики специалисту необходимо в последующем периодически повышать свою квалификацию на различных курсах и семинарах, которые также осуществляются и на базе нашего Центра", – отметил он.

Сам Владимир Князев проводил обучающие курсы и семинарские занятия для разных силовых ведомств и частных специалистов Беларуси, Литвы, России, Казахстана, готовил судебных экспертов для Азербайджанской Республики. "В Украине мной подготовлены 50 специалистов для полиции, Национального антикоррупционного бюро, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. В Федеративной Республике Нигерия обучены полиграфологи для Совета безопасности страны. В ЦСП проходили переподготовку работающие полиграфологи службы разведки Монголии", — рассказал полиграфолог.

Легко ли обмануть детектор лжи?

Мнение по поводу возможности обмануть полиграф в обществе расходятся: некоторые считают, что это невозможно, кто-то убежден, что это проще простого.

Владимир Князев подчеркивает, что обмануть прибор нельзя, поскольку любое противодействие легко им распознается. Однако, по его словам, можно ввести в заблуждение неопытного или неквалифицированного полиграфолога, который неуверенно трактует полученные результаты.

"Встречаются недобросовестные полиграфологи или бывшие сотрудники ОВД, причем сами не совсем хорошо разбирающиеся в данной теме, которые за деньги предлагают научить обманывать полиграф. В США бывший полиграфолог Даг Вильямс на своем интернет-сайте лет 25-30 обучал противодействию полиграфу. В итоге его осудили за препятствие правосудию и мошенничество, поскольку нашлись люди, следовавшие инструкциям из его книги и видеороликов на YouТube, которые все же не смогли обмануть полиграф", — рассказал собеседник.

В интернете можно найти советы, как обмануть полиграф. И эти способы все чаще встречаются при полиграфных проверках. "Например, при проведении кадрового тестирования сотрудников ряда силовых структур при передвижении на должность в одну из служб, курируемых ООН, почти 30% из них оказывали довольно профессиональное противодействие, с предварительным консультированием и тренировкой у полиграфологов, что, тем не менее, было выявлено", — отметил Князев.

Но полиграф и не является таким волшебным устройством, как многие считают, которое якобы само показывает, лжет или не лжет опрашиваемый. На 90% результативность полиграфной проверки зависит от квалификации специалиста. "Не зря возглавлявший долгое время ФБР Джон Эдгар Гувер высказывался, что термин "детектор лжи" в действительности относится к не аппарату, а к человеку, управляющему им", — подвел итог полиграфолог.