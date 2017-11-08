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Обновленная версия декрета №3 находится в Администрации Президента - Костевич
09.11.2017 11:23 — Новости Общества | БелТА
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная версия декрета №3 находится в Администрации Президента Беларуси, заявила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Обновленная версия декрета №3 находится в Администрации Президента", - сказала руководитель ведомства. "Мы уже неоднократно говорили, что обновленная версия декрета направлена, прежде всего, на содействие и стимулирование занятости, на активную политику занятости по отношению к тем гражданам, которые действительно хотят работать", - подчеркнула Ирина Костевич.
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная версия декрета №3 находится в Администрации Президента Беларуси, заявила сегодня журналистам министр труда и социальной...
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