МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Обновленная редакция декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" уже находится на рассмотрении в Администрации президента, сообщила журналистам в четверг глава Министерства труда и социальной защиты Ирина Костевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Проект декрета "О развитии предпринимательства" лег на стол Лукашенко

Чиновники должны были разработать и представить Александру Лукашенко новую версию нашумевшего декрета осенью до 1 октября. Уже 2 октября в пресс-службе Совмина заявили, что документ направлен на рассмотрение президенту .

"Сейчас новая редакция декрета находится в Администрации президента", – сказала Костевич.

Она напомнила, что в новой версии декрета основой упор сделан на стимулирование занятости населения.

"Декрет направлен и на выход из тени тех, кто скрыто занят, чтобы вывести их на рынок труда", – отметила министр.

По ее словам, к "скрытым" работникам предусматривается применение ряда мер, в частности, возможность введения оплаты по себестоимости всех услуг, льготируемых государством. Конкретный перечень таких услуг Костевич не назвала.

Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года.

В январе этого года в декрет внесли изменения. От уплаты сбора был освобожден ряд категорий граждан. В марте 2017 года в Беларуси прошли массовые выступления против декрета , которые, в том числе, были организованы и белорусской оппозицией. После этого власти пообещали, что перечень категорий граждан, которые могут быть дополнительно освобождены от уплаты сбора, будет пересмотрен . Тогда же было принято решение о том, что действие декрета будет приостановлено: лица, которые трудоустроились в 2017 году, освобождаются от уплаты сбора за 2015-2016 годы, если в это время они официально нигде не работали.

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