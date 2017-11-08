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Минтруда: новый декрет "о тунеядцах" уже в Администрации президента
09.11.2017 11:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Обновленная редакция декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" уже находится на рассмотрении в Администрации президента, сообщила журналистам в четверг глава Министерства труда и социальной защиты Ирина Костевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Чиновники должны были разработать и представить Александру Лукашенко новую версию нашумевшего декрета осенью до 1 октября. Уже 2 октября в пресс-службе Совмина заявили, что
"Сейчас новая редакция декрета находится в Администрации президента", – сказала Костевич.
Она напомнила, что в новой версии декрета основой упор сделан на стимулирование занятости населения.
"Декрет направлен и на выход из тени тех, кто скрыто занят, чтобы вывести их на рынок труда", – отметила министр.
По ее словам, к "скрытым" работникам предусматривается применение ряда мер, в частности, возможность введения оплаты по себестоимости всех услуг, льготируемых государством. Конкретный перечень таких услуг Костевич не назвала.
Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года.
В январе этого года в декрет внесли изменения. От уплаты сбора был освобожден ряд категорий граждан. В марте 2017 года в Беларуси прошли
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Декрет направлен на стимулирование занятости и выход отдельных категорий граждан "из тени".
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