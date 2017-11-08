Минтруда подумает о пенсионных гарантиях супругам дипломатов

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Министр труда и социальной зашиты Ирина Костевич пообещала депутатам рассмотреть вопрос о корректировке законодательства, касающегося порядка исчисления трудового и страхового стажа для супруг дипломатов.



© Sputnik / Виктор Толочко Депутаты рассмотрят дополнения в закон о пенсионном обеспечении

Сегодня в Овальном зале Палаты представителей Национального собрания рассматривается в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон "о пенсионном обеспечении", в котором оговаривается вопрос о порядке начислении пенсий отдельным категориям граждан, у которых маленький страховой стаж, в частности, многодетным матерям и родителям детей-инвалидов.

"Для нас это проблемная категория граждан. Давайте рассмотрим этот вопрос в отношении этой категории", — сказала министр, отвечая на вопрос председателя комиссии по международным делам Валерия Воронецкого относительно того, что существует проблема начисления страхового стажа для жен дипломатов, которые длительное время находились за границей.

Министр пообещала рассмотреть вопрос пенсионных гарантиях супругам дипломатов.

Ранее президент Беларуси поднимал вопрос о трудоустройстве членов семей дипломатов.

"Не надо создавать посольства, как мы привыкли, по 15 дипломатов, а потом жен трудоустраивать бухгалтерами и уборщицами. Два человека — посол и помощник, но знающие язык", — объяснил свою идею президент.

Одновременно Лукашенко поручил руководству своей администрации проконтролировать, как МИД оптимизировал работу посольств. По его словам, при детальном рассмотрении выясняется, что в штате диппредставительств порой обнаруживаются неэффективно работающие сотрудники.