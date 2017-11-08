Актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Известного актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании артиста Кори Хэйма, пишет портал National Enquirer.



© REUTERS/ Mario Anzuoni Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах

На момент изнасилования Хэйму было 13 лет, об этом рассказал артист и его бывший друг Доминик Брашиа. По его словам, инцидент произошел во время съемок фильма "Лукас", который вышел на экраны в 1986 году. В нем Хэйм и Шин сыграли одни из главных ролей. Сам Шин сыграл в ряде кинолент – "Уолл-стрит", "Горячие головы", "Очень страшное кино".

Хэйм скончался в 2010 году от пневмонии в возрасте 38 лет. Он рассказывал эту историю и другим актерам, в том числе Кори Фельдман. Один из собеседников портала заявил, что и Шин не скрывал случившегося. Он отмечал, что произошедшее случилось по согласию сторон. Сам актер отрицает сексуальные контакты с Хэймом.

Чарли Шин известен своим скандальным поведением и пристрастием к наркотикам. Два года назад он публично заявил, что является ВИЧ-инфицированным. После этого бывшая невеста актера Скоттайн Росс подала на него в суд , за то, что он не сказал ей о инфекции.

В начале 2010-х годов Шин считался самым высокооплачиваемым телеактером США благодаря съемкам в комедийном телесериале "Два с половиной человека".