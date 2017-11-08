ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика

09.11.2017 11:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Известного актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании артиста Кори Хэйма, пишет портал National Enquirer.

Актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах

На момент изнасилования Хэйму было 13 лет, об этом рассказал артист и его бывший друг Доминик Брашиа. По его словам, инцидент произошел во время съемок фильма "Лукас", который вышел на экраны в 1986 году. В нем Хэйм и Шин сыграли одни из главных ролей. Сам Шин сыграл в ряде кинолент – "Уолл-стрит", "Горячие головы", "Очень страшное кино".

Хэйм скончался в 2010 году от пневмонии в возрасте 38 лет. Он рассказывал эту историю и другим актерам, в том числе Кори Фельдман. Один из собеседников портала заявил, что и Шин не скрывал случившегося. Он отмечал, что произошедшее случилось по согласию сторон. Сам актер отрицает сексуальные контакты с Хэймом.

Чарли Шин известен своим скандальным поведением и пристрастием к наркотикам. Два года назад он публично заявил, что является ВИЧ-инфицированным. После этого бывшая невеста актера Скоттайн Росс подала на него в суд, за то, что он не сказал ей о инфекции.

В начале 2010-х годов Шин считался самым высокооплачиваемым телеактером США благодаря съемкам в комедийном телесериале "Два с половиной человека".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об изнасиловании юного актера Хэйма рассказал его бывший друг.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Обновленная версия декрета №3 находится в Администрации Президента - Костевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика