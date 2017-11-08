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Обвиненного в домогательствах Кевина Спейси вырежут из фильма

09.11.2017 11:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Актера Кевина Спейси заменят в картине "Все деньги мира", фильм уже готов, но эпизоды с участием актера переснимут, сообщило издание The New York Times.

Обвиненного в домогательствах Кевина Спейси вырежут из фильма
© REUTERS/ Mario Anzuoni
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Создатели фильма боятся, что скандал вокруг актера навредит кассовым сборам картины.

По информации издания, пересъемки собираются начать в сжатые сроки. В них будут участвовать Марк Уолберг и Мишель Уильямс, сыгравшие в сценах со Спейси. Группа планирует успеть закончить работу до запланированной даты выхода фильма в прокат – 22 декабря.

До премьеры ленты "Все деньги мира" нужно не только переснять сцены, но и изменить рекламные материалы, в которых задействован актер.

Недавно Кевин Спейси стал фигурантам громкого скандала о домогательствах. Полиция начала расследование жалоб нескольких людей, которые обвинили в этом актера. Сейчас Спейси находится в клинике, в которой проходит реабилитацию продюсер Харви Вайнштейн, также обвиненный в домогательствах.

 
Теги: Минск
 
 
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Спейси заменят в уже готовой картине "Все деньги мира", чтобы скандал не навредил кассовым сборам.

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