Обвиненного в домогательствах Кевина Спейси вырежут из фильма

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Актера Кевина Спейси заменят в картине "Все деньги мира", фильм уже готов, но эпизоды с участием актера переснимут, сообщило издание The New York Times .



© REUTERS/ Mario Anzuoni Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах

Создатели фильма боятся, что скандал вокруг актера навредит кассовым сборам картины.

По информации издания, пересъемки собираются начать в сжатые сроки. В них будут участвовать Марк Уолберг и Мишель Уильямс, сыгравшие в сценах со Спейси. Группа планирует успеть закончить работу до запланированной даты выхода фильма в прокат – 22 декабря.

До премьеры ленты "Все деньги мира" нужно не только переснять сцены, но и изменить рекламные материалы, в которых задействован актер.

Недавно Кевин Спейси стал фигурантам громкого скандала о домогательствах. Полиция начала расследование жалоб нескольких людей, которые обвинили в этом актера. Сейчас Спейси находится в клинике , в которой проходит реабилитацию продюсер Харви Вайнштейн, также обвиненный в домогательствах.