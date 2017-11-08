9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Антициклон, который обеспечивал облачную, но теплую и без существенных осадков погоду, медленно уходит на восток. В ближайшие дни погодные условия на территории страны будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Температурный фон начнет постепенно понижаться и к концу недели приблизится к климатической норме", - сказали в Гидромете.

В пятницу, 10 ноября, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается преобладание облачной погоды, во многих районах пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, во второй половине дня повысится до 4-9 градусов тепла.

В субботу, 11 ноября, фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, обусловят на большей части территории кратковременные дожди, которые днем будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, днем - 4-9 тепла.

В воскресенье, 12 ноября, сохранится неустойчивая погода, температурный фон немного понизится. На большей части территории пройдут дожди, по северу с мокрым снегом, так что в северных районах страны возможно формирование небольшого снежного покрова. В отдельных районах ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем - 1-7 градусов тепла.

В понедельник и вторник, 13-14 ноября, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, по юго-восточной части страны скажется влияние фронтального раздела. Преимущественно по юго-востоку ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси возможен слабый туман и гололед. Температура воздуха ночью составит в основном от минус 3 до плюс 3 градусов, лишь по юго-востоку будет 4-5 градусов выше нуля. Днем - 1-7 градусов тепла.-0-

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