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Российский эксперт: домашние роды – это идеал, но недостижимый

09.11.2017 12:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Родильные дома должны стремиться создать у себя домашнюю обстановку, что позволит женщинам реже прибегать к домашним родам, которые нередко оканчивающиеся плачевно, считает доктор меднаук, известный российский акушер-гинеколог Виктор Радзинский.

Российский эксперт: домашние роды – это идеал, но недостижимый
© Sputnik / Виктор Толочко
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По мнению специалиста, домашние роды являются идеальным вариантом появления человека не свет, однако почти недостижимым в современных реалиях. Ведь для того, чтобы организовать роды в домашних условиях, рядом с домом должна дежурить машина скорой медицинской помощи с акушеркой, врачом и реанимационной бригадой. Организовать подобный уровень медицинского обслуживания безумно дорого, подчеркнул Радзинский.

"Сегодня роды на дому должны быть безумно дорогими: должна стоять машина скорой помощи с акушеркой, врачом и реанимационной бригадой. А не подпольно действующая так называемая, акушерка. Иногда и экстренная операция может понадобиться – и представить себе невозможно, как можно создать операционную в каждой квартире на проспекте в Минске", — заметил он.

Российский эксперт: домашние роды – это идеал, но недостижимый
© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН
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В связи с эти родильные дома должны стремиться создавать комфортную обстановку, чтобы родные могли находиться с роженицей в ответственный момент, а саму женщину медики отпускали домой уже на следующий день.

"Домашние роды были бы идеальны, и сегодня надо стремиться в роддоме создать домашнюю обстановку, чтобы муж, мама, сестра могли прийти, быть с этой женщиной. Она родит и пусть она на следующий день уйдет домой. Но рядом должна быть операционная, рядом должна быть реанимация, тогда они не будут погибать", — сказал эксперт.

В свою очередь министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко отметил, что в стране созданы все условия, чтобы женщина могла родить ребенка в комфорте. В родильных домах оборудованы специальные палаты, напоминающие квартиры с отдельным санузлом. Стоимость услуги – 2 тысячи рублей.

Министр подчеркнул, что по уровню младенческой и материнской смертности республика Беларусь занимает четвертое место в мире. Уровень младенческой смертности в стране постоянно снижается и по последним данным не превышает 3 промилле.

 
Теги: Минск
 
 
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Родильным домам необходимо стремиться создавать у себя комфортную домашнюю обстановку, дабы избежать обращения женщин к домашним родам.

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