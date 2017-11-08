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Костевич рассказала, кому из бюджетников поднимут зарплаты с 1 декабря
09.11.2017 12:46 — Новости Общества | БелТА
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич сегодня в парламенте рассказала, кому из работников бюджетных организаций с 1 декабря увеличат зарплаты, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам министра, повышение коснется работников сферы социального обслуживания, работников культуры, а также бюджетников с 1-го по 17-й разряды. Соответствующий проект постановления уже внесен.
Ирина Костевич также добавила, что в среднем рост зарплат составит около 7%.-0-
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич сегодня в парламенте рассказала, кому из работников бюджетных организаций с...
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