Костевич рассказала, кому из бюджетников поднимут зарплаты с 1 декабря

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич сегодня в парламенте рассказала, кому из работников бюджетных организаций с 1 декабря увеличат зарплаты, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, повышение коснется работников сферы социального обслуживания, работников культуры, а также бюджетников с 1-го по 17-й разряды. Соответствующий проект постановления уже внесен.

Ирина Костевич также добавила, что в среднем рост зарплат составит около 7%.-0-